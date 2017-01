Dakar 2017/ Diretta info streaming video e tv: classifica, risultato, il vincitore: retrocesso De Soultrait (2^ tappa rally, Resistencia-Tucuma, oggi)

DAKAR 2017 DIRETTA INFO STREAMING VIDEO E TV, RETROCESSO DE SOULTRAIT (2^ TAPPA RALLY, RESISTENCIA-SAN MIGUEL DE TUCUMA, OGGI 3 GENNAIO) –La seconda tappa della Dakar 2017 avrà il via da Resistencia con delle importanti novità in classifica generale rispetto all'ordine d'arrivo effettivo della prima frazione partita da Asunciòn. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella categoria moto a piazzarsi in prima posizione era stato Xavier De Soultrait in sella a Yamaha, ma la giuria si è trovata costretta a penalizzarlo per un eccesso di velocità. Il pilota Yamaha è stato così retrocesso dalla prima alla decima posizione, facendo sì che la vittoria della prima gara dell'edizione 2017 della Dakar venisse attribuita a Juan Pedrero della Sherco. Alle sue spalle risulta ora lo statunitense Ricky Brabec (Honda), con un ritardo di 12", seguito in terza posizione dal portoghese Paulo Goncalves (Honda) a 26 secondi. Deludente la prova dell'australiano Toby Price, 17esimo con un gap di 1'25% da recuperare.

DAKAR 2017 DIRETTA INFO STREAMING VIDEO E TV, PRCORSO E DIFFICOLT’ DEL TRACCIATO (2^ TAPPA RALLY, RESISTENCIA-SAN MIGUEL DE TUCUMA, OGGI 3 GENNAIO) – Siamo giunti alla seconda emozionantissima tappa della Dakar edizione 2017, la più famosa prova del rally mondiale. Per quest’anno il comitato organizzativo ha previsto un percorso davvero pericoloso che prometter davvero tante emozioni. I concorrenti iscritti alla 38^ edizione partiranno dal Paraguay per terminare con l’arrivo a Buenos Aires in Argentina, attraversando anche la Bolivia. Come la solito 4 le categorie di veicoli attesi alla partenza di questa seconda tappa, ovvero auto, quad, moto e truck. Il percorso di oggi si snoda sul territorio argentino per 803 kilometri complessivi dalla città di Resistencia (arrivo della tappa di ieri) a San Miguel de Tucuman: tre sono le regioni attraversate, quella di Chaco, Santiago del Estero e Tucuman, dove è atteso il traguardo. Le condizioni atmosferiche per la tappa in programma oggi alla Dakar 2017 sono come ieri a dir poco proibitive: a Resistencia, città di origine di questo secondo appuntamento il cielo si preannuncia scuro con forti possibilità di temporale e con temperature che toccheranno anche i 35 gradi.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DELLA DAKAR 2017 (da redbull TV)

Per questa tappa tra Resistencia e San Miguel de Tucuman il percorso sarà unico per tutte le quattro categorie in pista per la Dakar 2017, sebbene chiaramente data anche la grande lunghezza del tracciato in programma (ricordiamo che sono 803 km per moto, quad, auto e truck) sono stati previsti per le moto tre punti di rifornimento carburante. Il percorso, specialmente per quella parte di tracciato che affronta la regione del Chaco è pittore complesso. La regione appena citata è infatti particolarmente nota al mondo delle corse estreme per il terreno accidentato e ricco di polvere di gesso, che in caso di forse piogge (previste dal meteo) trasforma i territori argentini in un fango davvero difficile da superare e in cui tantissimi piloti anche tra i più esperti sono rimasti bloccati. Come al solito anche per la 2^ tappa della Dakar 2017 sono previste 4 special stage, una per ciascuna categoria di veicoli iscritti alla prova di rally: per le auto la special stage sarà lunga 275 km, per i truck invece sarà di 284 km, sono 275 i km per la moto e sempre 275 km anche per i quad. l’ultimo tratto si annuncia particolarmente complesso anche a livello altimetrico, visto che si partita dai circa 240 metri di altezza sul livello del mare fino a toccare dopo diversi Sali e scendi anche i 300m slm, dove è previsto l’arrivo a Tucuman: il problema altimetrico si riversa chiaramente anche a livello atmosferico, soprattutto in condizioni di incertezza, come prospetta il meteo.

Ricordiamo infine che per questa edizione della Dakar 2017 è prevista un ampia copertura mediatica e beneficio di tutti gli appassionati a questa prova di rally, che però non sarà completamente visibile in diretta tv, su cui però non mancheranno gli aggiornamenti giornalieri. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri di riepilogo di quanto avvenuto in giornata, come Rall: Dakar sul canale Eurosport (disponibile al numero 210 del telecomando della piattaforma satellitare di Sky, oltre che sulla tv pay-per-view di Mediaset Premium), mentre in chiaro su Nuvolari (al canale 61 del digitale terrestre) alle ore 21.00 Giorgio Bungaro condurrà il programma Epic Rally Raid. La diretta streaming video della prova sarà assicurata invece dal canale Red Bull Tv, servizio gratuito liberamente disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo inoltre di seguire l’evento anche sul sito ufficiale (www.dakar.com) per rimanere costantemente aggiornati sullo svolgimento di questa emozionante seconda tappa.

