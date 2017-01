Diretta/ Slalom femminile Zagabria streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi martedì 3 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM FEMMINILE ZAGABRIA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDI' 3 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte da Zagabria con l'ormai tradizionale slalom speciale che si disputa sulla collina di Sljeme, poco fuori la capitale della Croazia, che è anche la prima gara del Circo Bianco per l'anno solare 2017. Avevamo finito nemmeno una settimana fa con uno slalom a Semmering, si riparte oggi di nuovo fra i pali stretti a Zagabria. In campo femminile questa è la specialità che ci sta dando ormai da qualche anno i maggiori problemi, speriamo che oggi possa cambiare qualcosa: intanto eccovi tutte le modalità per seguire lo slalom di Zagabria.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM FEMMINILE DI ZAGABRIA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 13.00, seconda manche alle ore 16.15)

La prima manche avrà inizio alle ore 13.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 16.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom femminile, è inevitabile parlare di Mikaela Shiffrin. Si rischia di essere ripetitivi, ma non c'è molta alternativa: la giovane campionessa statunitense ormai da qualche anno è la dominatrice assoluta fra i pali stretti e anche la nuova stagione è iniziata sotto il suo dominio. La Shiffrin ha vinto tutti i quattro slalom disputati fino a questo momento, forse dominando meno rispetto agli anni precedenti - magari per effetto degli sforzi fatti per diventare più polivalente - ma risultando comunque praticamente invincibile per le rivali. Abbiamo ancora negli occhi quanto è successo giovedì scorso a Semmering: all'ultimo intermedio della seconda manche era al comando la Zuzulova, ma proprio quando sembrava che il colpaccio fosse nell'aria la Shiffrin ha messo il turbo e ha vinto per 64/100, tutti guadagnati in poche porte.

Dunque oggi Mikaela Shiffrin sarà di nuovo la grande favorita per una nuova vittoria che le farebbe fare un altro passo avanti sia verso la Coppa di specialità - l’obiettivo minimo e quasi scontato salvo imprevisti come quelli dell'anno scorso - sia verso il sogno di conquistare la Coppa assoluta, obiettivo per il quale Mikaela sta provando a trasformarsi in sciatrice polivalente. Naturalmente per l’americana sarà importante migliorare il più possibile nelle altre specialità senza però andare a scalfire la sua superiorità in slalom: ci sono 10 gare e non è così clamoroso se portasse a casa 1000 punti. A quel punto basterebbe poco per conquistare la Coppa generale...

Per tutte le altre slalomiste in gara l’obiettivo è battere la Shiffrin, impresa non facile visto che le sconfitte della statunitense si contano sulle dita di una mano negli ultimi anni. Tra le più in forma e dunque in grado di provare ad insidiare la regina dobbiamo citare quelle che sono diventate presenze quasi fisse sul podio, cioè la svizzera Wendy Holdener (seconda a Levi e poi terza a Killington, al Sestriere e a Semmering) e la slovacca Veronika Velez Zuzulova, seconda negli States, in Piemonte e in Austria, dunque alla piazza d'onore nelle ultime tre gare consecutive. Potrebbe dunque essere lei ad interrompere la 'dittatura' della Shiffrin. Quanto alle azzurre, abbiamo già ricordato i problemi che ormai da qualche anno ci affliggono nello slalom femminile: l’obiettivo di Manuela Moelgg, Irene Curtoni e Chiara Costazza sarà quello di entrare nelle prime dieci come alla Costazza è riuscito per la prima volta in stagione proprio a Semmering, mentre puntare al podio sembra eccessivo per le loro attuali possibilità. Qualche segnale di ripresa però l'abbiamo visto, speriamo che la crescita possa proseguire anche oggi...

