Infortunio Vermaelen/ As Roma news, problemi al polpaccio per il belga (Ultime notizie, oggi 3 gennaio 2017)

INFORTUNIO VERMAELEN AS ROMA NEWS: PROBLEMI AL POLPACCIO PER IL BELGA (OGGI 3 GENNAIO 2017) - Brutte notizie in casa Roma, dove un altro infortunio colpisce la rosa: Thomas Vermaelen, riporta la redazione di Sky Sport, si è nuovamente fermato e verrà sottoposto a nuovi esami nel corso del pomeriggio per verificare l’entità del problema. Si tratterebbe di noie al polpaccio: non c’è pace per il difensore belga che in questa stagione ha giocato appena sei partite. Titolare nelle prime due di campionato (Udinese e Cagliari), Vermaelen si è poi arreso alla pubalgia tornando in campo il 27 novembre per un minuto e riassaporando una partita da titolare prima della sosta, giocando 90 minuti contro il Chievo. In precedenza il difensore belga aveva disputato l’ultima partita del girone di Europa League (ininfluente ai fini di qualificazione e primo posto) e si era visto per 41 minuti contro il Porto, dove era stato espulso. Adesso un nuovo stop: nelle ultime tre stagioni Vermaelen ha giocato appena 27 partite, cioè appena sei in più del totale messo insieme nel 2013-2014, ultimo di cinque anni all’Arsenal. Sfortunatissimo il difensore, sfortunata la Roma che nella prima parte della sua stagione ha già avuto tanti infortuni, e dunque per la partita di domenica pomeriggio contro il Genoa potrebbe perdere un altro elemento. Oggi pomeriggio in ogni caso dovremmo saperne qualcosa in più; la speranza per i giallorossi è che si tratti di un semplice affaticamento o di un dolore passeggero, e che Vermaelen riuscirà dunque a essere disponibile per la delicata trasferta di Marassi.

