Inter-Marbella-Linense / Trofeo Casino Marbella 2017, info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (Tv8, oggi 3 gennaio)

DIRETTA INTER-MARBELLA-LINENSE TROFEO CASINO MARBELLA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE E CRONACA (TV 8, OGGI 3 GENNAIO) - L’Inter gioca martedì 3 gennaio il Trofeo Casino Marbella 2017: un triangolare contro Marbella e Real Balompédica Linense, con partite della durata di 45 minuti ciascuna che inizierà alle ore 18. I nerazzurri scenderanno però in campo dalle ore 19, affrontando la perdente del derby spagnolo e giocando poi, alle ore 20, contro la vincente del primo match. Un appuntamento comunque interessante per l’Inter, che tornerà in campo domenica per sfidare l’Udinese in campionato, mentre la settimana seguente avrà la sfida a San Siro contro il Bologna, in Coppa Italia.

Due appuntamenti da non sbagliare per proseguire nella buona striscia di risultati: l’Inter infatti ha chiuso con segno positivo l’anno solare, vincendo tre partite consecutive in Serie A e rilanciando la sua candidatura non solo verso le posizioni europee, ma anche per quel terzo posto che significherebbe tornare a giocare la Champions League che a inizio stagione era il vero obiettivo della società. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL TROFEO CASINO MARBELLA 2017: SEGUI IL TRIANGOLARE IN TEMPOREALE

Intanto naturalmente i nerazzurri giocano una partita importante anche in chiave calciomercato: Suning ha promesso grandi investimenti, per il momento deve rientrare nei parametri del fair play finanziario ma c’è la sensazione che si possa costruire una squadra davvero competitiva per il futuro prossimo. La nuova Inter che si presenterà al girone di ritorno in campionato potrebbe avere un volto diverso tra partenze (per ora è fatta quella di Felipe Melo, in attesa di ufficialità) e nuovi acquisti (Roberto Gagliardini è molto vicino); ecco allora che il viaggio a Marbella assume contorni interessanti.

Per quanto riguarda le formazioni in campo, chiaramente non ci sono indicazioni troppo precise; sicuramente Stefano Pioli varierà le due squadre nelle due mini-partite con l’idea di provare una squadra anti-Udinese e una che possa affrontare il Bologna in Coppa Italia. Certamente sarà importante valutare il rientro in campo di Gary Medel che è fuori a lungo per un infortunio: il cileno sarà titolare in una delle due partite per testare la sua condizione, al suo fianco in mediana potrebbe essere impiegato Joao Mario mentre nella seconda partita (o nella prima) ci sarà Kondogbia al fianco di Brozovic, con Ever Banega che tendenzialmente potrebbe giocare da trequartista come già si era visto a inizio stagione e nella sfida contro la Lazio che ha chiuso il 2016 nerazzurro.

In porta potrebbe trovare spazio Carrizo, in difesa invece Miranda e Murillo saranno la coppia da verificare con la sensazione che anche Medel possa essere arretrato almeno per qualche minuto, visto che l’idea originaria di Pioli era quella di impiegare il cileno nel reparto arretrato - come del resto accade nella sua nazionale. Tutte le altre valutazioni saranno fatte all’ultimo e in corsa, anche per quanto riguarda il tridente: ci aspettiamo che Gabigol, parso in crescita, sia titolare in uno dei due tempi così da fargli prendere dimestichezza con la squadra, anche perchè in Coppa Italia potrebbe finalmente arrivare il suo momento.

L’appuntamento in diretta tv con il Trofeo Casino Marbella 2017 è doppio: gli abbonati alla pay tv del satellite potranno gustarlo su Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, con la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. In alternativa, e in chiaro per tutti, il triangolare spagnolo sarà trasmesso anche da Tv8 che trovate sul vostro televisore. Ricordiamo che la diretta tv inizierà dalle ore 19, cioè dalla prima mini-partita dell'Inter. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL TROFEO CASINO MARBELLA 2017: SEGUI IL TRIANGOLARE IN TEMPOREALE