Las Palmas-Atletico Madrid/ info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Copa del Rey, oggi 3 gennaio 2017)

DIRETTA LAS PALMAS-ATLETICO MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (COPA DEL REY, OGGI 3 GENNAIO 2017) – Las Palmas-Atletico Madrid è la partita in programma oggi 3 gennaio 2017 alle ore 21.15, ed è valida quale ottavo di finale della Copa del Rey 2017. I padroni di casa dopo aver iniziato alla grandissima la stagione stanno vivendo un momento di leggera difficoltà. Una difficoltà che potrebbe essere notevole contro un Atletico reduce da ben tre successi consecutivi. L'obbiettivo per entrambe è vincere e ottenere un successo che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave qualificazione.

Las Palmas che avrà una spinta eccezionale da parte dei suoi tifosi, come sempre, mentre l'Atletico Madrid ha sicuramente dalla sua una rosa notevolmente più tecnica che potrebbe mettere in difficoltà la squadra delle Canarie. Si prospetta comunque una sfida assai intrigante anche perché queste due formazioni hanno dimostrato di poter giocare un ottimo calcio.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico Setién dei padroni di casa vorrà regalare una grande gioia ai tifosi. Il tecnico punterà sul 4-1-4-1 che vedrà in porta lo spagnolo Raul. Difesa a quattro con Simon, Garcia, Lemos e Castellano con Montoro a fare da schermo avanti la difesa. Un centrocampo folto con El Zhar, Hernan, Tanausu e Tyronne con Hernandez a fare da centravanti per il Las Palmas. Simeone potrebbe lanciare diversi elementi che fin qui non hanno trovato molto spazio: in porta non mancherà Moya, il portiere di Copa del Rey. Difesa con Juanfran, Gimenez, Savic e Lucas. In mezzo al campo nel 4-4-2 di Simeone ci saranno Gaitan, Teye, Niguez e l'ex Sassuolo, Sime Vrsaljiko. In avanti la coppia Correa-Torres che è pronta a far male alla difesa dei padroni di casa.

Il tecnico Setién vorrà sicuramente un Las Palmas che punti sull'intensità, come ampiamente dimostrato fin qui in questa stagione. La formazione della Canarie ha tutte le carte in regola per far male ai Colchoneros che in questa stagione non appaiono brillanti e pericolosi come in passato. Il gioco potrebbe allargarsi molto anche per favorire le giocate a liberare il centravanti che contro l'Atletico sarà Hernandez. L'Atletico Madrid non avrà Griezmann ma vorrà comunque far bene in una gara che potrebbe valere molto per continuare il cammino in Copa del Rey. Gli esterni potrebbero soffrire molto anche se, allo stesso tempo, potrebbero rivelarsi l'arma in più dei ragazzi di Diego Simeone. Torres il punto di riferimento in attacco, pronto ad essere letale sotto porta con i suoi inserimenti pericolosi.

Ricordiamo che il match di Copa del Rey tra Las Palmas e Atletico Madrid non sarà visibile in diretta tv, in Italia e di conseguenza non sono state fornite indicazioni ufficiali riguardanti la diretta streaming video della partita. Sarà comunque possibile rimanere aggiornati sull’incontro attraverso i profili social dei due club, ovvero per il Las Palmas su Twitter (@UDLP_Oficial) e per l’Atletico Madrid sempre su Twitter @Atleti.

