Probabili Formazioni/ Inter, Trofeo Casino Marbella 2017: orario tv, info quote, ultime novità (oggi, 3 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI: TROFEO CASINO MARBELLA 2017, ORARIO, DOVE VEDERLA IN TV, LE QUOTE, ULTIME NOVITA' (OGGI 3 GENNAIO 2017) - L'Inter di Stefano Pioli disputerà la prima partita di questo 2017 in Spagna, in occasione del primo Trofeo la Linea de la Concepcion all’Estadio Municipal. L'Inter dovrà affrontare in un triangolare il Real Balompédica Linense ed il Marbella Fútbol Club con fischio d'inizio alle ore 18:00. La squadra perdente poi affronterà l'Inter alle ore 19, mentre quella vincente scenderà in campo alle 20 sempre contro i nerazzurri di Pioli. Entrambe le squadre militano nella Segunda División B, la terza categoria che equivale alla nostra Lega Pro italiana. Le probabili formazioni dell'Inter non saranno soggette a grandi novità. Non ci saranno Andrea Pinamonti che è stato bloccato a Milano dall'influenza, Felipe Melo che ha ottenuto un permesso speciale per la trattativa di calciomercato in corso con il Palmeiras ed il portiere Radu che ha subito un'operazione alla spalla e sta effettuando la fisioterapia. Stefano Pioli vorrà sicuramente testare la condizione dei suoi giocatori in vista della partita contro l'Udinese in campionato, probabile che venga provato Banega insieme a Joao Mario e Brozovic.

Non ci sono quote sui principali bookmaker, difficile che si potrà giocare l'esito di queste amichevoli anche perché vedrebbero sicuramente l'Inter favorita. Le partite verranno trasmesse in chiaro su Tv8 e sulla piattaforma di Sky.



PROBABILI FORMAZIONI INTER (4231) - Carrizo, Ranocchia, Santon, Miranda, Ansaldi, Banega, Joao Mario, Perisic, Candreva, Eder, Icardi

