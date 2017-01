CATANZARO-LECCE/ Diretta streaming video raiplay.it, testa a testa del match. Probabili formazioni, orario,quote, risultato live (Lega Pro 2017 oggi)

DIRETTA CATANZARO-LECCE: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 30 GENNAIO 2017) TESTA A TESTA - Catanzaro-Lecce è una sfida tra due grandi club della Lega Pro. Momento diverso però per Catanzaro e Lecce nel girone C, con i calabresi in lotta per evitare l'ultimo posto e i pugliesi che corrono verso il primato in un testa a testa serratissimo con altre tre formazioni. Nelle ultime cinque sfide ufficiali disputate fra Catanzaro e Lecce ci sono state due vittorie a testa e solo un pareggio. All’andata a Lecce il 14 settembre scorso fu un facile 3-0 per i padroni di casa, con doppietta di Caturano e gol di Torromino, chiaro segnale delle due stagioni completamente diverse che attendevano queste due compagini. Da una parte la corsa per il primo posto, dall’altra il rischio dell’ultimo: obiettivi diametralmente opposti ma entrambi fondamentali per un Catanzaro-Lecce che vivacizzerà assai questo lunedì sera di fine gennaio. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI LEGA PRO CATANZARO-LECCE (dalle ore 20:30) - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

DIRETTA CATANZARO-LECCE: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 30 GENNAIO 2017) - Catanzaro-Lecce, diretta dall'arbitro Giacomo Camplone della sezione di Pescara, si gioca lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 20.45 e sarà il posticipo che chiuderà il programma della quarta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Si tratta di un esame più complicato di quanto non possa suggerire la classifica per la capolista, chiamata a mantenere il primato nel raggruppamento, attualmente in coabitazione con il Matera, sul campo dei calabresi che sin da prima della sosta hanno lanciato segnali di ripresa che li hanno decisamente rimessi in carreggiata nella complicata lotta per la salvezza.

Sul campo dell'Andria, nel primo turno di campionato disputato dopo la pausa invernale, il Catanzaro ha ottenuto un prezioso pareggio, il quinto consecutivo nonché il sesto risultato utile di fila. Passo dopo passo i giallorossi si sono portati ora a tre punti di distanza dall'ultimo posto occupato fino a qualche settimana fa, e si trovano a tre sole lunghezze di distanza dalla salvezza diretta.

Certo, il Lecce viaggia a ben altri ritmi con i salentini che sono riusciti ad iniziare nel migliore dei modi il loro 2017, battendo in casa un'altra formazione di bassa classifica, il Melfi, con un secco tre a uno e staccando di due punti la Juve Stabia che fino alla settimana prima condivideva con i leccesi ed il Matera il primato in classifica. Il Catanzaro non perde però dalla trasferta di Siracusa del 3 dicembre scorso ed il Lecce ha dimostrato a volte di avere battute a vuoto inaspettate anche contro formazioni piuttosto distanti in classifica.

Allo stadio Ceravolo scenderanno in campo queste probabili formazioni. Catanzaro schierato con De Lucia in porta alle spalle della difesa a tre composta da Pasqualoni, Prestia e Sirri. A centrocampo Carcione e Maita giocheranno nella zona centrale, mentre Icardi avrà compiti da esterno laterale destro e Imperiale da esterno laterale sinistro. Il belga Va Ransbeeck sarà schierato avanzato in posizione di trequartista, alle spalle della coppia offensiva formata da Giuseppe Giovinco e da Saraò.

La risposta del Lecce sarà affidata al senegalese Gomis tra i pali, mentre di difensori centrali saranno Drudi e Giosa e gli esterni laterali di difesa saranno Vitofrancesco a destra e Contessa a sinistra. Il bulgaro Tsonev giocherà come interno di centrocampo affiancato da Mancosu e da Arrigoni, mentre nel tridente offensivo salentino ci sarà spazio per il francese Doumbia, per Caturano (arrivato a quota quindici gol in campionato) e per Pacilli.

3-5-2 per il Catanzaro di Zavettieri che nelle ultime uscite ha ritrovato una solidità assolutamente inaspettata, considerando quello che era stato il cammino dei calabresi nel girone d'andata. Merito del tecnico è stato il riaver apportato equilibrio ad una formazione disorientata dai tanti cambi di allenatore. Solidissimo anche il 4-3-3 di Padalino con il Lecce che vede le dirette concorrenti per la promozione in B non mollare un colpo: servirebbe uno sprint ai salentini, e sarebbe decisivo riuscire a sbancare il campo del Catanzaro.

Pur considerando il buon momento del Catanzaro, i bookmaker puntano forte sulla vittoria esterna del Lecce, con quota 1.70 fissata da Paddy Power per il segno '2', mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.50 da Betclic e la vittoria interna dei calabresi moltiplicherebbe per 5.00 la posta scommesse secondo Bet365. Catanzaro-Lecce, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo di Lega Pro trasmesso in diretta tv da Rai Sport, in chiaro per tutti sul canale 57 del digitale terrestre e anche in HD sul canale 557. Per vedere la partita via internet in diretta streaming video ci si potrà invece collegare sul sito rai.tv.