INFORTUNIO KALINIC / Contusione al ginocchio rischia di saltare la gara contro la Roma (oggi, 30 gennaio 2017)

INFORTUNIO KALINIC, FORTE CONTUSIONE AL GINOCCHIO DESTRO PER L'ATTACCANTE DELLA FIORENTINA (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Doccia gelata per la Fiorentina e Paulo Sousa che devono incassare l'infortunio di Nikola Kalinic. L'attaccante croato della squadra viola ha riportato una forte contusione al ginocchio destro nella gara contro il Genoa di domenica scorsa. Questo problema ha obbligato la Fiorentina a degli accertamenti diagnostici nella giornata di oggi. La Fiorentina sul suo sito ufficiale ha riportato le risposte delle visite strumentali che per fortuna hanno escluso lesioni o problemi seri. La situazione rimane comunque da monitorare con attenzione anche perchè è stato sottolineato come Nikola Kalinic avesse accusato davvero molto dolore al ginocchio. E' per questo che saranno valutate giorno dopo giorno le condizioni del ragazzo che comunque dovrà aspettare prima di tornare ad allenarsi con il gruppo. Nel comunicato è sottolineato come il ginocchio sia stato sottoposto a multiple contusioni e come sia necessaria una nuova rivalutazione clinica tramite esami strumentali.

