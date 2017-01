Probabili formazioni/ Inter-Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2016-2017, quarti)

INTER-LAZIO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter-Lazio si gioca per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017: gara secca tra le due squadre che si trovano di fronte a San Siro. La vincente affronterà una tra Roma e Cesena; sui novanta minuti può succedere di tutto (sono previsti tempi supplementari e rigori in caso di parità), possiamo intanto dire che l’Inter arriva dalla vittoria contro il Pescara (la settima consecutiva in campionato) mentre la Lazio è stata beffata dal Chievo allo stadio Olimpico, e dunque va a caccia di riscossa. Le due squadre sono vincitrici recenti di Coppa Italia: i nerazzurri hanno trionfato per l’ultima volta nel 2011, i biancocelesti lo hanno fatto nel 2013. Nell’attesa del calcio d’inizio allo stadio Giuseppe Meazza, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita e dettagliata le possibili scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Inter-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli si trova nuovamente di fronte alla sua ex squadra, già affrontata e battuta in campionato; rispetto alla partita di sabato sera e il tecnico dell’Inter non dovrebbe operare un turnover troppo massiccio perchè la posta in gioco inizia ad alzarsi. In porta dunque dovremmo rivedere Handanovic; quasi sicuramente ci sarà Ansaldi che era squalificato in Serie A, a destra invece conferma per D’Ambrosio mentre in difesa Murillo tornerà titolare avendo al fianco molto probabilmente Miranda, con turno di riposo per Gary Medel. A centrocampo si va verso la conferma del duo Gagliardini-Kondobia; il francese è in ballottaggio per una maglia con Brozovic che ha avuto meno spazio nelle ultime uscite e alla fine potrebbe avere la meglio. Sulla trequarti il solito ballottaggio: secondo l’alternanza voluta da Pioli questa potrebbe essere la partita di Banega, dunque panchina per Joao Mario. Il grande ex Candreva si appresta a giocare ancora dal primo minuto, sulla corsia sinistra invece potrebbe andare a giocare Eder (al posto di Perisic) mentre come prima punta agirà Mauro Icardi, troppo importante per la squadra e dunque nuovamente chiamato agli straordinari sulla strada che porta alla semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La Lazio ritrova Ciro Immobile, squalificato in campionato; Keita Balde Diao rientra dalla Coppa d’Africa dopo ‘eliminazione del Senegal, ma difficilmente sarà a disposizione subito. Dunque, nuovamente Felipe Anderson a destra e sull’altra corsia ballottaggio aperto tra Luis Alberto (stavolta favorito) e Lulic, con la possibile sorpresa di Cristiano Lombardi dal primo minuto. Davanti alla difesa è molto probabile che Simone Inzaghi schieri il solito trio: Lucas Biglia in cabina di regia, Milinkovic-Savic come tuttofare e Parolo a dare energia e inserimenti senza palla. Le alternative non sono tantissime: Leitner ha giocato pochissimo, si potrebbe pensare di spostare Lulic a centrocampo ma verrebbe a mancare la spinta del bosniaco sulla corsia. Ad ogni modo, la difesa dovrebbe essere fatta con Patric favorito su Basta a destra, la conferma di Radu a sinistra e Wallace che sembra pronto a tornare in campo prendendo il posto di Hoedt, per stazionare al fianco del leader del reparto De Vrij. In porta bisognerà valutare se Marchetti avrà smaltito del tutto l’influenza: in caso contrario è pronto ancora una volta Strakosha.

INTER-LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Inter-Lazio, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come per tutte le gare del torneo dalla televisione di stato, in particolare su Rai Uno.

