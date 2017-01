SPEZIA-LATINA/ Info streaming video e diretta tv: dirige il match Serra. Probabili formazioni, risultato live, orario e quote (Serie B 2017 oggi)

DIRETTA SPEZIA-LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) L'ARBITRO - Il posticipo tra Spezia e Latina verrà diretto da Marco Serra, della sezione di Torino. Il direttore di gara in questa stagione ha arbitrato nove partite utilizzando cinquanta cartellini gialli, un doppio giallo e due cartellini rossi. Nell'attuale campionato cadetto Serra non ha ancora arbitrato partite di Spezia e Latina, diversa invece la situazione se andiamo ad analizzare l'intera carriera. Per quanto riguarda lo Spezia le partite dirette da Serra sono state finora due, entrambe in Serie B contro Ternana e Novara. Una soltanto invece la partita diretta al Latina dal direttore di gara di Torino: la partita in questione è stata diretta in Serie B nel 2016 nella trasferta contro il Bari nella scorsa stagione (terminata a reti inviolate). Sfida inedita quella di questa stagione, gli assistenti di Marco Serra per il posticipo del lunedì tra Spezia-Latina saranno Borzomì e Galetto mentre il quarto uomo sarà Cipriani. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SPEZIA-LATINA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Spezia-Latina sarà diretta dall'arbitro Serra; si gioca per la 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, squadre in campo lunedì 30 gennaio alle ore 20:30.Le due squadre vengono da momenti di forma completamente opposti, separati solo da due punti in graduatoria. Gli aquilotti nell'ultimo turno sono stati sconfitta dalla Salernitana con un gol di Massimo Coda, proseguendo il momento negativo che non li vede vincere da circa un mese e mezzo.

Complice la pausa invernale, la squadra allenata dal mister Domenico Di Carlo ha perso un po' di quella verve che era riuscita a mostrare a sprazzi nel corso del girone d'andata. Al momento l'obiettivo dei playoff non sarebbe raggiunto e si tratterebbe di un fallimento viste le premesse e la qualità della rosa bianconera. Il Latina invece lotta per la salvezza e se il campionato finisse oggi avrebbe raggiunto il proprio obiettivo.

Nell'ultimo turno contro il Frosinone è arrivata la quarta vittoria stagionale per i nerazzurri, che sono la squadra che pareggia di più in campionato. Con qualche successo in più la compagine allenata dal tecnico Vincenzo Vivarini avrebbe quai raggiunto la propria meta, invece si trova ancora invischiata nelle zone basse, con soli due punti di vantaggio sulla zona playout. Per questo la sfida del prossimo turno diventa fondamentale per entrambi i team, nella speranza di dare una svolta alla stagione.

Per quanto riguarda lo Spezia, ci dovrebbero essere diversi cambi rispetto al match perso contro la Salernitana. Gli spezzini si posizioneranno con il modulo 4-3-3, contando con la forma dell'estremo difensore argentino Chichizola. I difensori saranno De Col, Migliore, Terzi e capitan Valentin, i primi due in posizione di terzini (il primo a destra e il secondo a sinistra) e gli altri due da difensori centrali.

A centrocampo il mediano di contenimento risponderà al nome di Errasti, affiancato sulla destra dalla mezzala Deiola e sulla sinistra dall'altra mezzala Maggiore. In dubbio la presenza di Sciaudone, che per molti mesi è stato uno dei perni del centrocampo spezzini, prima d'infotunarsi e di perdere la maglia da titolare. Il tridente d'attacco è il reparto che sta creando più dubbi al tecnico, ma alla fine dovrebbero spuntarla Piu, schierato sulla fascia destra, Baez, schierato sulla fascia sinistra, e Granoche, che agirà nel ruolo di unica punta centrale.

Il Latina non sarà certamente remissivo, e vorrà dare seguito alla vittoria di settimana scorsa schierandosi con un modulo propositivo e che possa mettere in apprensione lo Spezia. Lo schieramento sarà il 3-4-3, il modulo offensivo per eccellenza, che sarà supportato dal carisma del portiere Pinsoglio, uno dei più esperti del campionato cadetto. I tre difensori che lo proteggeranno saranno Garcia sul centro-destra, Brosco nel mezzo e Dellafiore sul centro-sinistra. Nei due slot di mediano ci sarà spazio per Bandinelli e Mariga, un'autentica diga davanti alla difesa nelle ultime giornate. Sulle fasce invece troveranno impiego Di Matteo sull'esterno destro e il capitano Bruscagin sull'esterno sinistro. In attacco il trio d'attacco sarà composto da Scaglia sulla fascia destra, Roberto Insigne sulla fascia sinistra e il centravanti Corvia come punta centrale, che sarà il destinatario della maggior parte dei palloni.

Il leitmotiv della gara sarà senza dubbio l'equilibrio, con un ping pong di occasioni da una parte e dall'altra. Lo Spezia avrà l'obbligo di fare bella figura davanti al pubblico amico, per questo motivo manterrà più a lungo il possesso di palla e cercherà di rimanere per più tempo nella metà campo avversaria. I bianconeri dovranno cercare di servire accuratamente il centravanti Granoche, che se riceve palloni giocabili può diventare davvero letale in area di rigore. Dall'altra parte l'uomo chiave potrebbe essere Corvia, o in alternativa Scaglia, che con i suoi calci di punizione dalla distanza è in grado di decidere gare che si rivelano più chiuse del previsto.

Se avete intenzione di giocare un paio di euro su questa gara sarà necessario conoscere le quote emanate nelle scorse ore dai bookmakers. Ad esempio quelle dell'agenzia di scommesse Snai. Il successo dello Spezia è dato a 1,83 volte la posta, il pareggio vale invece 3.25 volte e il successo esterno del Latina pagherebbe addirittura 5 volte l'importo.

Spezia-Latina sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 1 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Da non perdere poi il programma Diretta Gol Serie B su Sky Calcio 1, con la trasmissione di highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.