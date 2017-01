Video/ Crotone-Empoli (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO CROTONE-EMPOLI (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Il Crotone batte l'Empoli 4-1 nella gara dello Scida dominata soprattutto nel secondo tempo dai padroni di casa. Per quanto riguarda le statistiche il possesso palla sorride però all'Empoli di Martusciello: 58% dei toscani contro il 42% dei padroni di casa del Crotone. A livello di tiri, però, gli uomini di Davide Nicola sono stati nettamente superiori agli avversari: quattordici i tiri complessivi del Crotone di cui sette in porta, cinque fuori e due fermati dal portiere Skorupski. L'Empoli invece ha collezionato nella gara dello Scida soltanto cinque tiri complessivi: tre in porta, uno fuori ed uno parato da Cordaz. Tre i cartellini gialli estratti da Tagliavento per il Crotone, uno solo per l'Empoli mentre sono stati tredici i falli assegnati ai padroni di casa contro i quattordici fischiati dal direttore di gara al club toscano. Otto calci d'angolo per il Crotone, uno solo per l'Empoli, le statistiche parlano chiaro sull'andamento della partita disputata allo Scida. Si riapre ufficialmente la corsa salvezza dopo la netta vittoria del Crotone contro l'Empoli, con gli uomini di Davide Nicola che si sono imposti per 4-1 allo Scida.

LE DICHIARAZIONI - Il tecnico del club toscano, Giovanni Martusciello, è intervenuto proprio dopo la sconfitta contro il Crotone (grazie alla tripletta di Falcinelli) ai microfoni di Rai 2, parlando di una vera e propria lezione di calcio ricevuta: "La differenza nella partita l’ha fatta in termini realizzativi Falcinelli, vista la tripletta. Credo però che la prestazione globale della mia squadra sia stata nettamente inferiore a quella del Crotone, ci hanno dato una belle lezione di calcio e dobbiamo prendere spunto da questa partita per affrontare le prossime" le parole di Martusciello conscio che i propri ragazzi hanno disputato una gara sottotono contro il Crotone, soprattutto nel secondo tempo, quando poi i padroni di casa allenati da Davide Nicola hanno dilagato a suon di gol.

Ai microfoni di Rai Sport si presenta anche Davide Nicola, tecnico del Crotone che svela di non aver mai perso le speranze per la salvezza: "Non so se sia difficile, ma noi non abbiamo mai abbandonato le speranze di potercela fare. Ce la metteremo tutta per continuare a crescere partendo dalla gara contro l'Empoli, fare quattro gol per noi non è una cosa abituale, quindi sono molto contento dei miei ragazzi" conclude Nicola. (Fabiola Carrieri)

