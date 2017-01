Video/ Napoli-Palermo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO NAPOLI-PALERMO (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Punto guadagnato o due punti persi dal Napoli? Entrambe le cose: per come si era messa la partita, gli uomini di Sarri se non altro sono riusciti ad annullare lo svantaggio ma hanno perso una grossa occasione di agganciare la Roma al secondo posto (non tutte le domeniche la squadra di Spalletti prenderà tre gol), i partenopei si confermano al terzo posto con l'Inter che si avvicina pericolosamente, e meno male per il Napoli che Lazio e Milan hanno perso e che l'Atalanta non sia andata oltre il pari contro il Torino. Con il punto di oggi il Palermo potrà farci ben poco in chiave salvezza, ma è un risultato che darà sicuramente morale agli uomini di Diego Lopez. Con il Napoli subito in svantaggio i padroni di casa sono stati costretti a fare la partita per rimontare, questo spiega il 66% di possesso palla da parte di Mertens e compagni. Impietosi i dati sulle occasioni da gol (9 a 2 per il Napoli), sui tiri in porta (13 a 2 per i partenopei) e sulle parate effettuate dai due portieri in campo (solamente 1 per Reina, addirittura 12 per Posavec che senza la papera che ha regalato l'1-1 a Mertens sarebbe stato sicuramente l'eroe di giornata). Il Napoli ha inoltre battuto 14 calci d'angolo, a ulteriore conferma di come gli uomini di Sarri abbiano occupato stabilmente la trequarti avversaria. Ben 17 cross per il Napoli, dall'altra parte il Palermo ha fatto un massiccio ricorso ai lanci lunghi (25). Da sottolineare la prestazione di Gonzalez, capace di strappare da solo 5 palloni ai giocatori del Napoli.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti del Napoli, Dries Mertens, ai microfoni di Sky Sport non fa una piega nonostante la mancata vittoria: "Secondo me dobbiamo studiare bene com'è maturato questo pareggio per evitare che in futuro si ripeta una situazione come quella di stasera. Oggi il Palermo ha giocato bene chiudendo tutti gli spazi in difesa, purtroppo abbiamo pareggiato troppo tardi e non siamo riusciti a completare la rimonta. Adesso dobbiamo pensare subito alla prossima partita, cercando di accontentarci del punto arrivato stasera anche se avremmo ovviamente preferito vincere". Le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo avuto almeno 12 palle gol eppure non siamo riusciti a vincere, quella di Insigne rimane più nell'occhio perché è capitata nel recupero. La gara si è messa subito in salita, mi aspettavo che il Palermo con il cambio allenatore si sarebbe rivelato un avversario arcigno che fa più punti in trasferta che in casa, bene o male ci siamo comportati come al solito, rimane il rammarico di aver lasciato per strada due punti e soprattutto di non aver sfruttato a dovere tutte le occasioni create. I giocatori del Palermo sono entrati nella nostra area di rigore per sette volte, un dato che ci deve far seriamente riflettere, in questo tipo di partite ci succede di prendere spesso gol e in questa maniera ci complichiamo enormemente la vita". Il nuovo tecnico del Palermo, Diego Lopez, ai microfoni di Sky Sport analizza la prestazione dei suoi: "Speravo tanto in questa partita, sono arrivato da pochi giorni e devo dire che ho trovato un gruppo ben allenato che corre tanto, quindi mi sono reso di avere un'ottima base su cui partire. Mi ha colpito anche il comportamento di Gazzi che, seppur squalificato, non ha rinunciato a stare vicino agli altri ragazzi spronandoli a dare il 100%. Oggi i giocatori hanno dimostrato di stare molto bene, altrimenti non avrebbero ottenuto questo risultato. Noi dovevamo giocarcela al San Paolo ed è esattamente quello che abbiamo fatto, per cui non ho nulla di cui lamentarmi. Ognuno doveva sacrificarsi per la squadra visto che a livello individuale siamo inferiori al Napoli. Ora bisogna incoraggiare ulteriormente i giocatori e a fargli capire che bisogna inquadrare la porta avversaria e non rintanarsi in difesa perché prima o poi il gol arriva".

