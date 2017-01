Video/ Sampdoria-Roma (3-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO SAMPDORIA-ROMA (RISULTATO FINALE 3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Bel balzo in avanti per la Sampdoria che grazie al successo della Roma si porta a 27 punti in classifica, mantenendosi a +14 dal Crotone capace di vincere contro l'Empoli. Il passo falso della formazione di Spalletti la allontana dalla Juventus che ora è distante quattro lunghezze, si tratta del quinto KO esterno per i giallorossi che in trasferta non riescono a replicare l'ottimo rendimento in casa (dove sono ancora a punteggio pieno). Oggi alla Roma non è bastato il 60% di possesso palla per aggiudicarsi i tre punti, i blucerchiati pur giocando di rimessa sono riusciti a bucare per tre volte la difesa giallorossa tirando in porta per 7 volte (contro le 10 degli ospiti la cui mira ha lasciato parecchio a desiderare). Sul numero di occasioni da gol prevale la Sampdoria che poteva andare a segno anche con Bruno Fernandes e Djuricic, fermati da Szczesny che ha saputo tenere a galla i suoi fino all'ultimo. Troppi i palloni persi (16) dagli uomini di Spalletti rispetto agli standard a cui ci hanno abituato, molto ruvidi i blucerchiati che non si sono certo fatti spaventare dal blasone della Roma (20 falli commessi dai padroni di casa).

LE DICHIARAZIONI - Non può che essere felice il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, che ai microfoni di Sky Sport esalta la prestazione dei suoi: "Se non avessimo giocato con intensità non avremmo mai vinto, la Roma è una squadra in grado di prendersi tutto il campo e da parte nostra dovevamo fare la gara perfetta per strappare tre punti. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, segnando tre gol a una formazione solitamente fortissima in difesa che non concede nulla".

Come al solito, dopo ogni sconfitta, il tecnico della Roma Luciano Spalletti difende a spada tratta la sua squadra: "Sull'episodio del rigore negato Dzeko non era in fuorigioco e dunque andava concesso il penalty: c'è poco da discutere, era una chiamata davvero facile ma il guardalinee si era distratto valutando male l'episodio e condizionando la scelta dell'arbitro che in un primo momento aveva indicato il dischetto. È mancata un po' di maturità, nel primo tempo abbiamo sofferto perché loro pressavano forte e con ritmi elevatissimi, di conseguenza non abbiamo trovato la velocità. Nella ripresa ci siamo comportati meglio riprendendo in mano la partita, peccato per i tre minuti di blackout dove abbiamo preso i due gol che ci hanno condannato alla sconfitta, ma non voglio incolpare più di tanto la difesa". (Stefano Belli)

