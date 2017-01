Video/ Sassuolo-Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO SASSUOLO-JUVENTUS (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - I numeri dello scout della Lega Serie A, dopo il 2-0 a domicilio imposto dalla Juventus al Sassuolo, spiegano in agilità tanti perchè del successo bianconero, visto il dominio prolungato sugli avversari da parte dei campioni d'Italia in carica. Innanzitutto il possesso palla, favorevole per il 56 a 44% a Pjanic & co; poi i tiri totali, 13 a 6 (di cui 7 a 3 in porta), specchio di una superiorità in termini di attacco alla porta davvero esagerata. Visto che le due parate decisive segnalate nel report del post match e attribuite a Buffon, in realtà, avvengono nel giro di 3 secondi a metà ripresa, sul tiro di Politano e poi sul tentativo di tap in di Matri. Poi - e anche prima - il buio, per gli avanti di Di Francesco. Saranno 13 a 5 per la Juve, al 90°, le occasioni da gol create, con ben 25 azioni offensive. Non un numero esagerato, ma vista la poca efficacia avversaria, un ottimo bottino in proporzione. Dal punto di vista di Allegri, più volte esagitato negli "stimoli" verso i suoi giocatori, l'unico dato preoccupante è quello relativo alle palle perse: ben 49 per Bonucci e compagnia, tantissime pur in pomeriggio tendenzialmente tranquillo. Per questo e passando ai singoli, dietro alla lavagna viene spedito Giorgio Chiellini: per lui 7 possessi regalati agli avversari, in un momento della carriera del difensore non brillante; si dividono invece i meriti della pericolosità offensiva della Juve un po' tutti i singoli bianconeri. Dai 4 assist di Cuadrado, non sfruttati da Higuain e Mandzukic, alle 3 occasioni da gol create proprio dalla coppia di attaccanti di Allegri, fino ai 2 ulteriori tiri in porta di Pjanic, anche lui positivo. Notate nulla? Ebbene si, non c'è Dybala, tra i "nominati"... Solo, con tutte le cautele del caso, un palo per la Joya. Che però il peggio di sè l'ha dato al momento dell'uscita dal campo, non stringendo la mano del suo allenatore.

LE DICHIARAZIONI - Massimiliano Allegri ai microfoni di 'Premium' affronta così complimenti e polemiche: "Indipendentemente dalla sconfitta della Roma, il campionato è ancora lungo. Nel finale del primo tempo abbiamo sbagliato troppo. Dobbiamo migliorare sotto porta, perché creiamo tanto ma realizziamo poco. I ragazzi sono stati molto bravi nella costruzione di gioco e poi ci siamo compattati molto bene quando la palla era nei piedi dei nostri avversari. Pjanic? E' cresciuto così come Khedira: si stanno trovando molto bene. Stiamo giocando bene ma questo non vuol dire che gli altri sistemi di gioco verranno abbandonati. La disponibilità di Mandzukic? Sono contento della disponibilità di tutti. Poi Mario ha grande tecnica, dispiace perché non ha segnato e dopo una gara del genere meritava il gol. Dybala? Era arrabbiato ma è giusto così. Ha fatto una buona prestazione, ma Cuadrado e Mandzukic avevano ancora forza nelle gambe e ho tolto lui. Può capitare un momento in cui ci si arrabbia...".

Eusebio Di Francesco a 'Sky Sport' invece ammette la superiorità avversaria: "Mi aspettavo sicuramente qualcosa in più dai miei ragazzi sotto alcuni aspetti, è evidente che non c'è stata partita. Abbiamo commesso un po' di ingenuità che poi hanno compromesso la gara; la Juve ha dimostrato di avere qualcosina in più ma noi non ci siamo stati in generale perché spesso loro vincevano tutti i duelli fisici. Avremmo potuto aggredire il più possibile anche partendo dal basso, loro nella difficoltà la buttavano lunga su Mandzukic e trovavano una soluzione, noi invece non avevamo giocatori per poter sostituire quelli in campo e abbiamo sofferto alcune situazioni. Durante la gara ho fatto qualche accorgimento perché non avevamo abbastanza ampiezza e sovrapposizioni per creare superiorità numerica sugli esterni, loro sono grandissimi nel ripartire e nel trovare giocatori liberi". (Luca Brivio)

