Video/ Torino-Atalanta (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO TORINO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Torino-Atalanta termina con il risultato di 1-1. Il risultato dà un punto a testa alle due squadre ma lascia sicuramente un mare di rimpianti alla formazione ospite, che si è più volte divorata il gol del sorpasso. Punti alla mano, possiamo vedere come l'Atalanta abbia dominato il match delle 12:30: i nerazzurri (oggi in maglia bianca) hanno totalizzato 17 tiri complessivi, di cui 8 nello specchio della porta difesa da Hart e ben 12 dall'interno dell'area avversaria. E il Torino? I granata contano 12 conclusioni ma soltanto 4 verso Berisha, il più delle volte inoperoso. Per quanto riguarda il possesso palla, meglio l'Atalanta, che ha collezionato il 55% contro il 45% dei locali. Andiamo ora a rivivere il film della partita. Al 15' il Torino passa in vantaggio con un gol di Iago Falque, alla nona marcatura stagionale. L'azione si sviluppa dalla sinistra, dove Barreca supera due giocatori e scodella in area un traversone al bacio per il colpo di testa di Iago Falque, che batte Berisha e fa esplodere i tifosi del Toro. Dopo l'1-0, inspiegabilmente e come accaduto nelle ultime partite, il Torino smette di giocare a pallone. Come se non bastasse, al 29' Obi lascia il campo per problemi muscolari e i granata perdono uno dei migliori giocatori ammirati dall'inizio della gara. Al 33' Barreca rischia di infilare Hart per il più clamoroso degli autogol ma la sua svirgolata si impatta sulla traversa. Il portiere inglese si fa trovare pronto al 34' e al 36' sui tentativi di Kurtic e Gomez e salva il risulato. Nella ripresa l'Atalanta continua a macinare gioco e finalmente arriva il pareggio di Andrea Petagna. Al 67' l'attaccante scuola Milan raccoglie un pallone di Kurtic, si gira a Rossettini e infila Hart sul primo palo. Nel finale Kurtic si divora almeno tre occasioni nitidissime, spedendo sul fondo palloni che avrebbero meritato migliore sorte. Al termine di 3' di recupero Damato fischia la fine del match: Torino-Atalanta termina con il risultato di 1-1.

LE DICHIARAZIONI - Il risultato di Torino-Atalanta non lascia soddisfatto l'allenatore dei granata, Sinisa Mihajlovic. L'ex tecnico del Milan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Fino al gol abbiamo fatto una buona partita, poi come sempre ci capita ci siamo abbassati. L'Atalanta ha iniziato a spingere e non siamo stati capaci di ripartire. Ci mancano punti e brillantezza. Una vittoria ci restituirebbe morale. Il nostro calo? Non è fisico, è un problema mentale. I nostri giocatori più esperti dovrebbero gestire meglio queste situazioni. Dobbiamo continuare a lavorare e vedere cosa succede. Hart? Ha fatto una buona partita". (Federico Giuliani)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI TORINO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA)