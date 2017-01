Arsenal-Watford/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Premier League 2017 23^ giornata)

DIRETTA ARSENAL-WATFORD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017 23^ GIORNATA) - Arsenal-Watford, che si gioca martedì 31 gennaio alle ore 20:45 italiane, è una delle partite valide per il turno infrasettimanale della Premier League 2016-2017, arrivata alla 23esima giornata. Da un lato la squadra di Arsene Wenger, che punta senza mezzi termini alla vittoria per tenersi in scia del Chelsea; dall'altro lato il Watford di Mazzarri, squadra che può fare leva sui nuovi innesti Zarate e Niang e – anche per questo – in cerca di punti per tenersi alla larga dalla zona retrocessione.

Servono punti, ma contro i gunners la truppa del tecnico ex Napoli dovrà compiere un vero e proprio miracolo. A parlare, oltretutto, sono anche i numeri delle ultime giornate: basti guardare il rendimento recente dell'Arsenal, reduce da due vittorie consecutive in Premier League e dal pesante 5-0 in FA Cup ai danni del Southampton. Male, invece, il Watford, battuto in coppa dal Milwall (squadra di League One inglese, praticamente la nostra Lega Pro) e reduce da due pareggi di fila in campionato.

In ottica formazioni, l'Arsenal dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Cazorla e Debuchy, dello squalificato Granit Xhaka e dell'egiziano Elneny (in semifinale di Coppa d'Africa). Alla luce di queste defezioni, a meno di sorprese dell'ultim'ora, Wenger dovrebbe affidarsi ancora una volta al collaudato 4-2-3-1: tra pali confermatissimo l'ex Chelsea Peter Cech, protetto da una retroguardia formata dai centrali Koscielny e Mustafi e dagli esterni Gabriel e Monreal. A centrocampo l'unica (probabile) novità rispetto alle ultime uscite: al posto dello squalificato Xhaka, al fianco del titolarissimo Ramsey, spazio davanti alla difesa al francese Francis Coquelin. In attacco, infine, l'unica punta Giroud sarà supportata dalle stelle Sanchez ed Ozil e dal giovane nigeriano Iwobi, tra i giovani più interessanti in casa Arsenal.

Qualche infortunato di troppo anche per il Watford, con Mazzarri costretto a rinunciare ad Amrabat e a due vecchie conoscenze del campionato italiamo come Behrami e Pereyra. In campo per la squadra della famiglia Pozzo ci sarà comunque un po' di Serie A: al di là del difensore Britos, infatti, potrebbero essere della partita i nuovi acquisti Zarate e Niang, pronti per la prima presenza con gli "Hornets". Con i due "italiani" tra i titolari, Mazzarri potrebbe optare per un offensivo 3-4-1-2: davanti al portiere Gomes, spazio ai difensori Prodl, Britos e Kaboul (ma attenzione a Mariappa); a centrocampo, da destra verso sinistra, in pole position sembrano essere Janmaat, Claverley, Capoue e Kabasele. Dietro alle due punte Niang e Deeney, infine, ecco l'ex Fiorentina e Lazio Mauro Zarate.

Per quanto riguarda la chiave tattica, la partita si preannuncia all'insegna di lotte accese a centrocampo e – soprattutto – di reparti d'attacco veloci e tecnici. Occhio soprattutto al poker d'assi dell'Arsenal, con l'ex Udinese Alexis Sanchez che si ritrova a vivere quella che forse è la sua migliore annata in carriera (a testimoniarlo i 15 gol messi a segno finora in campionato). Attenzione anche alla nuova accoppiata in casa Watford e a possibili sorprese dalla panchina, con uno sguardo al londinese Walcott e, dall'altro lato, all'italiano Stefano Okaka.

Le quote Snai che sono state previste per la partita dell'Emirates parlano nettamente a favore dell'Arsenal: il segno 1 per la vittoria dei Gunners vale 1,22 contro il 13,00 che accompagna il segno 2 (vittoria del Watford). Alta anche la quota per il pareggio: vi farebbe guadagnare 6,50 volte la somma che metterete sul piatto.

Arsenal-Watford non sarà trasmessa in diretta tv e non sarà possibile assistere ad una diretta streaming video per questa partita; per tutte le informazioni utili sulla gara e sulle due squadre in campo potete consultare i profili Twitter ufficiali che le due squadre mettono a disposizione. Nello specifico dovete andare su @Arsenal e @WatfordFC.

© Riproduzione Riservata.