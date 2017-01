CRISTIANO RONALDO INSULTA I TIFOSI / Video, il portoghese lascerà il Real Madrid? (oggi 31 Gennaio 2017)

VIDEO CRISTIANO RONALDO INSULTA I TIFOSI. IL PORTOGHESE LASCERÀ IL REAL MADRID? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Il pubblico del Bernabeu ha fischiato Cristiano Ronaldo in Real Madrid-Real Sociedad, partita disputata domenica scorsa. Le telecamere hanno pizzicato il portoghese rivolgere epiteti irripetibili ai tifosi madrileni. Nel corso del match CR7 ha regalato un assist a Kovacic e segnato il secondo dei tre gol complessivi con cui il Real ha asfaltato la Real Sociedad. I fischi dei propri sostenitori non avranno fatto certo piacere a Cristiano Ronaldo. In questa stagione non è la prima volta che il portoghese finisce nell'occhio del ciclone. Non è da escludere che al termine del campionato Cristiano Ronaldo possa pensare di salutare il Real Madrid per dirigersi altrove, con il Paris Saint-Germain pronto ad accogliere il quattro volte Pallone d'Oro.

VIDEO CRISTIANO RONALDO INSULTA I TIFOSI. ZIDANE DIFENDE IL BERNABEU: PUBBLICO FANTASTICO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - I fischi dei tifosi del Real Madrid a Cristiano Ronaldo con la conseguente reazione del portoghese hanno già fatto il giro del mondo. La formazione spagnola non sta certo attraversando un ottimo stato di forma e le ultime prestazioni sono una conferma insindacabile. Eliminati in Copa del Rey dal Celta Vigo e vincitori a fatica con il modesto Malaga sette giorni prima, alcuni giocatori del Real Madrid sono stati presi di mira dal pubblico del Bernabeu. Nel match contro la Real Sociedad, i tifosi delle merengues hanno fischiato Benzema, ma soprattutto Cristiano Ronaldo, che ha poi risposto insultando il proprio pubblico. Al termine della gara, il tecnico Zinedine Zidane si è schierato dalla parte dei tifosi: “Il pubblico è stato meraviglioso dall’inizio alla fine. Ci ha appoggiato e speriamo che sia sempre così. Ci tengo a ringraziare i tifosi”.

VIDEO CRISTIANO RONALDO INSULTA I TIFOSI: IL PORTOGHESE REAGISCE MALE AI FISCHI DEL PUBBLICO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Cristiano Ronaldo è stato fischiato dai propri tifosi in occasione del match disputato domenica scorsa tra Real Madrid e Real Sociedad. Le telecamere di Cuatro hanno colto una scena che farà discutere. Al 24' del primo tempo, Ronaldo tenta una giocata nella trequarti avversaria ma il portoghese viene fermato in malo modo e dà il via a un pericoloso contropiede della formazione ospite. Il pubblico di fede madridista perde la pazienza e inizia a fischiare il quattro volte Pallone d'Oro. Cristiano Ronaldo non resta certo impassibile. La stella del Real Madrid assume un'espressione contrariata e risponde ai tifosi presenti in tribuna. Le immagini mostrano chiaramente la bocca di CR7 pronunciare pesanti parole, presumibilmente indirizzate al pubblico presente al Santiago Bernabeu: “Figli di p.. Andate a c...”.

Uno sfogo durissimo quello di Cristiano Ronaldo, che potrebbe avere anche ripercussioni in chiave calciomercato. Certo, si è trattato di un'incidente isolato, ma lo sfrenato ego di un giocatore come Ronaldo ne ha risentito eccome. Intanto in Spagna è scoppiata la polemica, con quotidiani, tv e siti che hanno messo in primo piano quanto accaduto al Bernabeu. Per la cronaca, dopo i fischi ricevuti, Cristiano Ronaldo si è rivelato decisivo ai fini del 3-0 conclusivo con cui il Real Madrid ha superato la Real Sociedad. Il portoghese ha infatti propiziato l'1-0 di Kovacic con uno splendido assist e segnato il 2-0 con un tocco morbido che non ha lasciato scampo al portiere Rulli. Rimangono diversi errori inspiegabili commessi da CR7. Errori veniali, che tuttavia non sono andati giù ai tifosi del Real Madrid. CLICCA QUI PER VEDERE LA RISPOSTA DI CRISTIANO RONALDO

© Riproduzione Riservata.