Diretta Coppa del Mondo sci/ City Event Stoccolma Slalom parallelo, streaming video e tv, risultato live (oggi 31 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, CITY EVENT STOCCOLMA STREAMING SLALOM PARALLELO VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDI' 31 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino propone il cosiddetto City Event di Stoccolma. Si tratta di uno slalom parallelo sia per gli uomini che per le donne, che sarà valido a tutti gli effetti sia per la classifica generale sia per la Coppa di specialità di slalom. Ricordiamo subito allora l'orario di questa gara, che sarà pure l'ultimo appuntamento del Circo Bianco prima dei Mondiali di Sankt Moritz e che prevederà vari turni ad eliminazione diretta, alternando uomini e donne naturalmente fino alle due finali che determineranno i vincitori: l'inizio di questa lunga serata di sci nella capitale svedese avrà luogo alle ore 17.00.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL CITY EVENT SLALOM PARALLELO DI STOCCOLMA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 17.00)

L'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e sul canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, che ormai da molti anni sono i canali di riferimento per lo sci.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Stoccolma (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alla gara odierna potranno partecipare solamente 16 atleti: i primi 12 della starting list di slalom più i primi quattro della classifica generale che non siano già compresi fra quei 12. In caso di infortuni o rinunce, la nazione dello sciatore assente potrà schierare un altro atleta, a patto che sia fra i primi sessanta della WCSL di slalom o abbia più di 500 punti in quella generale, altrimenti subentrerà il primo avente diritto, di qualsiasi nazionalità. Dunque sia in campo maschile sia in campo femminile si comincerà con gli ottavi, poi a seguire quarti, semifinali e finali.

Questo slalom parallelo sarà importante soprattutto in campo femminile, dove è ancora vivo il duello per la Coppa generale. L'occasione sarà molto favorevole per Mikaela Shiffrin, che dei pali stretti è la regina, a maggior ragione dal momento che Lara Gut ha rinunciato alla trasferta in terra svedese. Per la svizzera è troppo fresca la caduta nel super-G di domenica a Cortina: mancano pochi giorni ai Mondiali e nel parallelo presumibilmente non avrebbe raccolto molti punti, meglio dunque evitare una trasferta non breve. Purtroppo non ci saranno sciatrici italiane in gara, chiaro segnale delle difficoltà della nostra squadra femminile in slalom.

Tra gli uomini siamo decisamente messi meglio e avremo al via naturalmente Manfred Moelgg e Stefano Gross, ma pure Giuliano Razzoli, che subentra al posto di Dominik Paris che ne avrebbe avuto diritto per la classifica generale ma ha rinunciato ad andare in Svezia per una gara che non è assolutamente nelle sue corde (stessa scelta anche da parte di Kjetil Jansrud). Assenza ben più pesante è quella di Felix Neureuther, che avrebbe potuto essere fra i protagonisti ma deve fare i conti con un problema al ginocchio. Gross l'anno scorso era salito sul podio, terzo nella gara vinta da Marcel Hirscher che naturalmente sarà sotto i riflettori anche oggi: si rinnova la sfida con Henrik Kristoffersen, anche se in campo maschile la Coppa generale sembra già assegnata, per la sesta volta consecutiva al fenomeno austriaco.

