Diretta/ Craiova-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley maschile Champions League 2017, oggi 31 gennaio)

DIRETTA S.C.M. U CRAIOVA-AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI 31 GENNAIO) – Craiova-Modena, diretta dagli arbitri Zenovich e Queste, è la partita di volley maschile in programma per oggi 31 gennaio alle ore 18.00 (secondo il fuso italiano), presso la Sala Polivalenta Oltenia, valida per la fase a gironi della Champions League 2017. La formazione emiliana torna in campo in terra rumena dopo la cocente sconfitta alle semifinali di Coppa Italia occorsa contro Trento (poi battuta in finale da Civitanova): i modenesi sfideranno il Craiova nella quarta giornata del girone D. Una partita importantissima, visto che potrebbe ipotecare il passaggio del turno con due partite d'anticipo.

Infatti gli uomini di Roberto Piazza vogliono assolutamente bissare il successo dello scorso turno proprio contro i romeni, per cercare la qualificazione. Ma occhio agli avversari, che vogliono proseguire la loro marcia all'interno della competizione: non sarà facile visto che i romeni hanno strappato già un set, ma mai dire mai in questa competizione. I play off a sei si avvicinano, la qualificazione è a portata di mano.

Quasi fatta la squadra che scenderà in campo nel quarto turno: Modena schiera il solito sestetto, con Salvatore Rossini nel ruolo di libero. In palleggio si giocano una maglia da titolare Santiago Orduna e Nicola Salsi, con il primo sicuramente favorito. In banda spazio a Earvin Ngapeth e Luca Vettori, mentre al centro Matteo Piano sarà tra i titolari (Max Holt è rimasto invece a Modena). Una squadra davvero esperta e preparata, che può fare sicuramente male. Serve dunque portare a casa un altro importantissimo successo per poter guardare alle prossime due gare con la giusta serenità.

I romeni schierano invece Cristian Bartha in palleggio, Andrei Georgescu pronto a subentrare a gara in corso. Il libero titolare dorebbe essere Mihai Maries, mentre Marcel Gil Keller e Filip Beniamin andranno molto probabilmente al centro. In attacco vedremo Bogdan Ene, Laurentiu Marciu e Laurentiu Lica. Anche i padroni di casa vogliono tornare prepotentemente in corsa dopo la sconfitta subita al Palapanini e questa è l'occasione giusta per imporsi sui gialloblu ed evitare dunque la fuga in testa alla classifica del raggruppamento D.

La gara tra Craiova e Modena sarà una gara sicuramente giocata al massimo da parte dei padroni di casa. Infatti i romeni non hanno nulla da perdere e dunque cercheranno di dare il 101% sin dal primo pallone. Muro alto e battute forzate, per cercare di scardinare la difesa ospite sin da subito: sarà dunque una gara sicuramente molto intensa sin dai primi palloni giocati, anche perché l'unico modo per far male a Modena è proprio questo.

Dall'altra parte della rete vedremo una formazione sicuramente più accorta e difensiva. I gialloblu infatti cercheranno di gestire al meglio le proprie risorse e cercheranno di rifiatare dopo la Final Four e servirà dunque la giusta concentrazione per poter andare avanti ed evitare eventuali cadute di stile. La qualificazione è ormai ad un passo e Modena deve assolutamente chiudere il discorso con una vittoria convincente e senza tentennamenti, in modo da dimenticare con una vittoria questo weekend non propriamente positivo.

Ricordiamo infine che Craiova-Modena, match valido per la 4^ giornata della Champions League 2017 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che assicurerà la visione della partita ai suoi abbonati sul proprio canale Sky Fox SportHD disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà assicurata quindi anche la diretta streaming video dell’incontro di volley maschile, possibile tramite l’applicazione SkyGo, riservata ai soli abbonati al servizio. Consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale della federazione per rimanere aggiornati sul risultato e le statistiche del match, all’indirizzo www.cev.lu.

