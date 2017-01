Diretta/ Inter-Lazio info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Coppa Italia 2017, oggi, Rai 1)

DIRETTA INTER-LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (TIM CUP COPPA ITALIA 2017, OGGI 31 GENNAIO, RAI 1) - Inter-Lazio, diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, si gioca martedì 31 gennaio 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca tra due formazioni che stanno lottando per l'Europa in campionato: nell'ultimo turno disputato, con le due squadre protagoniste dei due anticipi del sabato nel terzo turno di ritorno del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno infatti piazzato il sorpasso sui biancocelesti al quarto posto in classifica.

In generale l'Inter ha dimostrato di saper cambiar volto dall'arrivo di Stefano Pioli in panchina, che è riuscito a ricucire i fili di una squadra che sembrava ricca di talento sin dall'inizio della stagione, anche e soprattutto grazie agli ingenti investimenti messi in atto dalla nuova proprietà cinese, ma che non è riuscita a trovare il giusto amalgama fino all'arrivo del nuovo tecnico della Lazio. Col Napoli ora distante solo tre punti in classifica al terzo posto, anche il ritorno in Champions League sembra potenzialmente alla portata dei nerazzurri.

La Lazio ha già assaggiato il campo dell'Inter in questa stagione, con Pioli che ha rifilato un secco tre a zero alla sua ex squadra. Per la prima volta Simone Inzaghi sta attraversando un momento difficile da quando ha ripreso la guida della Lazio: l'obiettivo dei capitolini è il ritorno in Europa, magari anche attraverso la porta di servizio della Coppa Italia che però riserva ancora tanti ostacoli prima di essere conquistata. A Milano la Lazio è chiamata a fornire una risposta di spessore contro una grande, considerando che finora contro le prime sei della classifica della Serie A i ragazzi di Inzaghi hanno conquistato solo un punto contro il Napoli.

Considerando tutti gli impegni ufficiali, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, l'Inter è reduce da nove vittorie consecutive, delle quali sette ottenute in Serie A. Dopo aver eliminato il Bologna, seppur ai tempi supplementari, negli ottavi di finale di Tim Cup, in Serie A i nerazzurri sono riusciti a proseguire nella loro brillante striscia positiva battendo prima il Palermo in trasferta e poi il Pescara in casa. Un doppio impegno contro formazioni di bassa classifica che ha permesso alla squadra di Pioli di issarsi al quarto posto in graduatoria.

La Lazio invece dopo aver battuto il Genoa negli ottavi di finale, con un rocambolesco ma comunque brillante quattro a due, è incappata per la prima volta in una doppia sconfitta in campionato. La caduta allo Juventus Stadium contro la capolista era probabilmente preventivabile, meno lo è stato il ko interno contro il Chievo: partita dominata per larghi tratti dalla Lazio, ma alla fine gli scaligeri hanno trovato il contropiede letale proprio al novantesimo minuto grazie a Inglese.

A San Siro si sono disputati diversi incontri di Coppa Italia tra Inter e Lazio: l'ultimo match risale al 16 aprile 2008, zero a zero finale con l'Inter che si guadagnò poi la qualificazione in finale con una vittoria al ritorno all'Olimpico. Il 2 febbraio 2006 l'Inter si è imposta di misura in un quarto di finale ad eliminazione diretta, da ricordare anche la finalissima del 2000 conquistata dalla Lazio grazie allo zero a zero nel match di ritorno, ottenuto dopo la vittoria dell'andata per due a uno, nel girono in cui Ronaldo subì l'ennesimo grave infortunio della sua tormentata carriera. In campionato poco più di un mese fa l'Inter ha rifilato un secco tris alla Lazio, che ha vinto a San Siro in Serie A per l'ultima volta il 20 dicembre 2015 con una doppietta di Antonio Candreva, ora anche lui passato in nerazzurro assieme all'ex tecnico dei biancocelesti Stefano Pioli.

L'Inter arriva allo scontro col vento in poppa, ma i bookmaker considerano la squadra di Pioli sì favorita, ma con prudenza. Vittoria interna quotata 2.05 da Bwin, mentre William Hill propone a 3.50 la quota per il pareggio e Unibet a 3.75 la quota per la vittoria esterna.

Per seguire Inter-Lazio, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 20.45, ci si potrà collegare su Rai Uno, che trasmetterà in chiaro sul digitale terrestre la partita in diretta tv, che potrà essere vista, sempre senza bisogno di abbonamenti e a disposizione di tutti, anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito raiplay.it.