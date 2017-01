Infortunio Bonaventura/ Ultime notizie: operato a breve, la sua stagione è già finita? (Milan news oggi 31 gennaio)

INFORTUNIO BONAVENTURA MILAN NEWS: OPERAZIONE NEI PROSSIMI GIORNI, STAGIONE FINITA? (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - La stagione di Giacomo Bonaventura potrebbe essere finita. Il calciatore marchigiano che ha subito un infortunio nel corso della partita contro l’Udinese (poco dopo aver segnato la rete del momentaneo vantaggio) rischia ora di non rivedere i campi della Serie A fino al prossimo campionato. Abbiamo riportato ieri il comunicato ufficiale del Milan, che parla di una lesione al tendine lungo dell’adduttore: il professore Sakari Osaka interverrà chirurgicamente nei prossimi giorni sull’infortunio di Bonaventura. La società rossonera non ha parlato espressamente di tempi di recuperi: problemi di questo genere vanno monitorati giorno per giorno. Tuttavia, visto che siamo già all’ultimo giorno di gennaio, potrebbe anche essere che Bonaventura non rientri per terminare questa stagione: probabilmente il periodo di stop dovrà essere di almeno due mesi e questo significherebbe non avere a disposizione il centrocampista per circa sette partite, compresa quella contro la Juventus. Nella migliore delle ipotesi - stiamo però ragionando ancora prima dell’operazione chirurgica - Bonaventura potrebbe tentare un rientro per il derby, che il Milan giocherà nel weekend del prossimo 8-9 aprile; nella peggiore, poichè dopo quella partita ne mancheranno soltanto sei per chiudere il campionato, la sua stagione potrebbe già essere terminata. Staremo a vedere; intanto facciamo un grosso in bocca al lupo al calciatore e speriamo ovviamente che Vincenzo Montella e tutto il Milan lo possano ritrovare presto.

