Inter-Lazio/ Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

INTER-LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Inter-Lazio si annuncia come una sfida molto interessante. Innanzitutto per la posta in palio: si tratta di un quarto di finale di Coppa Italia in gara secca, dunque nel giro di 90 minuti (o al massimo tramite supplementari e rigori) sapremo il nome della squadra che accederà alle semifinali. Inoltre si tratterà di un confronto molto stuzzicante anche in ottica campionato, dal momento che l'Inter è quarta e la Lazio quinta, dunque sono le prime due inseguitrici dei posti che al termine della stagione varranno l'accesso in Champions League. L'Inter tuttavia appare in grande crescita, come dimostrano le ultime nove vittorie consecutive (delle quali sette in campionato), mentre la Lazio arriva da due sconfitte consecutive che però daranno ai biancocelesti grande voglia di riscatto. Se tutto questo non bastasse, ci penseranno i tanti ex a dare sapore alla sfida: basterebbe dire che l'ultima volta in cui la Lazio vinse a San Siro l'allenatore era Pioli e decisiva fu la doppietta di Candreva. Parliamo di dicembre 2015, non un secolo fa... CLICCA QUI PER INTER-LAZIO IN DIRETTA LIVE CON NOI E IN STREAMING SU RAI PLAY

INTER-LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video Inter-Lazio sarà visibile senza costi: basterà infatti collegarsi con PC o tablet al sito www.raiplay.it e selezionare il canale corretto, che in questo caso è Rai Uno. I quarti di finale di Coppa Italia, come d’altronde l’intera competizione nazionale, sono infatti trasmessi integralmente e in esclusiva in diretta tv dai canali della televisione di stato: questa sera per Inter-Lazio ci sarà la ribalta più prestigiosa, infatti l’appuntamento sarà su Rai Uno, il primo canale naturalmente disponibile al numero 1 del telecomando. La telecronaca sarà affidata a Gianni Cerqueti, che sarà affiancato al commento tecnico da Alberto Zaccheroni, ex allenatore di entrambe le squadre in carriera, mentre Thomas Villa sarà l'inviato da bordo campo che interverrà durante la partita e si occuperà delle interviste. Prima e dopo la partita la Rai garantirà il consueto studio con opinioni, analisi e approfondimenti, gestito dal conduttore Franco Lauro con la partecipazione di Mario Sconcerti come opinionista; non mancheranno infatti gli approfondimenti dopo il triplice fischio con le interviste ai protagonisti nel dopo-gara sempre su Rai 1 e poi su Rai Sport 1 all'interno della trasmissione "Zona 11". CLICCA QUI PER INTER-LAZIO IN DIRETTA LIVE CON NOI E IN STREAMING SU RAI PLAY

