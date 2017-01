Liverpool-Chelsea/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Premier League 2017 23^ giornata)

DIRETTA LIVERPOOL-CHELSEA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017 23^ GIORNATA) - Liverpool-Chelsea, che sarà diretta dall'arbitro Mark Clattenburg, è il big match della 23esima giornata di Premier League 2016-2017: nello spettacolare teatro di Anfield Road si gioca martedì 31 gennaio alle ore 21 italiane. Una vittoria del Chelsea taglierebbe definitivamente fuori i Reds, mentre un successo della banda di Klopp darebbe nuovo pathos al campionato, oltre a rimettere il Liverpool in corsa.

I Reds arrivano a questo match in uno stato d'animo che peggiore non potrebbe essere: l'unica buona notizia di queste ultime settimane è senza dubbio il rinnovo di Coutinho, perchè dal campo sono arrivate solo brutte notizie, con l'eliminazione nelle due Coppe nazionali e il vistoso rallentamento in campionato, dove dopo il tracollo interno contro lo Swansea sono diventati ben 10 i punti di svantaggio dal Chelsea di Conte.

Tutto questo rende il match contro i Blues un vero e proprio spartiacque della stagione dei Reds: se Klopp dovesse perdere, la stagione del Liverpool si avvierebbe senza dubbio a dover essere bollata come fallimentare. Il Chelsea sta decisamente meglio e sembra aver già smaltito la delusione per la sconfitta contro il Tottenham, che ha messo fine ad una striscia di 13 vittorie di fila.

I Blues hanno infatti ripreso la marcia in campionato, vincendo senza particolari problemi contro l'Hull City e travolgendo il Brendord in FA Cup. Ora arriva questo match contro il Liverpool, che all'andata inflisse a Conte una sconfitta che ne mise a rischio, a sentire i tabloid britannici, la permanenza sulla panchina dei Blues. L'ex CT della Nazionale vuole vincere, perchè conscio che i tre punti vorrebbero dire eliminare i Reds dalla corsa per il titolo e vedere lo stesso sempre più vicino.

Per quanto riguarda le formazioni, Klopp dovrebbe poter contare su Sanè, che è stato prelevato con un jet privato dopo l'eliminazione del Senegal dalla Coppa d'Africa. L'ex Southampton dovrebbe quindi scendere in campo contro il Chelsea e fare parte del tridente con cui Klopp proverà ad uscire dalla crisi in cui il Liverpool, che non vince da dicembre 2016, si è infilato.

Il Chelsea invece giocherà con la formazione tipo e il modulo dovrebbe essere il 3-4-3, con Diego Costa come riferimento centrale in attacco. Probabile che Ivanovic non viva questa partita da giocatore del Chelsea: il difensore serbo è al passo d'addio e potrebbe già essere un giocatore dello Zenit quando ad Anfield verrà fischiato il calcio di inizio.

Per quanto riguarda le quote del match tra gli uomini di Klopp e quelli di Conte, la Snai vede leggermente favorito il Liverpool: una vittoria dei Reds viene infatti quotata a 2.60 volte la posta, mentre un colpo esterno del Chelsea è dato a 2.80. Più difficile, per i bookmakers della Snai, che dalla roulette di Anfield Road esca un pareggio: questo risultato viene infatti dato a 3,25 volte la posta.

Queste quote fanno capire come il match si presenti decisamente equilibrato ed aperto, alla fine, a qualsiasi esito. Tuttavia il pareggio sarebbe senza dubbio un risultato che ad Antonio Conte potrebbe andare bene nell'ottica della conquista della Premier League, mentre Klopp è condannato a vincere per sperare.

Liverpool-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare di Sky: tutti gli abbonati potranno dunque sintonizzarsi sul canale Sky Sport 3 (numero 203) oppure, in assenza di un televisore, avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

