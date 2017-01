Liverpool Chelsea/ Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

LIVERPOOL-CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Liverpool-Chelsea rappresenta una sfida davvero interessante nel panorama della giornata di Premier League: i Reds infatti sperano di accorciare le distanze in vetta rispetto al Chelsea capolista, che ha al momento un vantaggio di 10 lunghezze sui Reds. I quali non vincono da tre partite, ovvero da quando riuscirono a battere il Manchester City: dopo la prestigiosa vittoria la squadra di Jurgen Klopp ha perso contatto, non tenendo il passo del Chelsea che nelle ultime due partite ha guadagnato 4 punti sull’avversaria di questa sera. Vincendo ad Anfield, Antonio Conte di fatto taglierebbe fuori dalla lotta al titolo una diretta rivale per il titolo di Premier League; anche per questo motivo l’appuntamento per i Blues non è da snobbare, non solo per vendicare la sconfitta della partita di andata (1-2).

La diretta streaming video di Liverpool-Chelsea è garantita da SkyGo: l’applicazione riservata ai possessori di abbonamento alla pay tv del satellite potranno attivare la visione di questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente effettuando la registrazione con i propri dati. La diretta tv è su Fox Sports, canale 204 del bouquet Sky; la telecronaca di Liverpool-Chelsea sarà affidata a Nicola Roggero, al suo fianco Paolo Di Canio che ha esperienza diretta del calcio inglese, avendovi giocato per tanti anni ed essendo diventato un idolo per i tifosi del West Ham.

