Probabili formazioni/ Inter-Lazio: quote, le ultime novità live (Coppa Italia quarti, oggi 31 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, questa sera martedì 31 gennaio alle ore 20.45. Partita che emetterà un verdetto importante, visto che pure i quarti si giocano in gara secca: la Coppa Italia può essere un obiettivo importante per entrambe le squadre per conquistare un trofeo. L’Inter ci arriva sull’onda dell’entusiasmo, la Lazio animata da voglia di riscatto: in ogni caso le motivazioni non mancheranno. Nell’attesa di vedere le due squadre in campo sotto la direzione dell’arbitro Marco Guida, studiamo maggiormente nel dettaglio le probabili formazioni di Inter-Lazio.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO

INTER-LAZIO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Inter) vale 2,05; il segno X (pareggio) vale 3,50 e porterebbe il match ai tempi supplementari mentre il segno 2 (vittoria Lazio) porta in dote 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli (e non solo) affronta la sua ex squadra; non dovrebbe esserci molto turnover, anche se incombe il match contro la Juventus. C’è però voglia di tornare a vincere un trofeo, dunque guai a sacrificare la Coppa Italia. In porta dunque ci sarà Handanovic; in difesa come terzini Ansaldi - che era squalificato in Serie A - e D’Ambrosio mentre in difesa Murillo tornerà titolare al fianco di Miranda, con un turno di riposo per Gary Medel. A centrocampo si va verso il duo Gagliardini-Kondogbia; l’ex atalantino in pochissimo tempo è diventato una certezza, il francese invece ha riposato in campionato e potrebbe dunque avere la meglio su Brozovic, che invece contro il Pescara ha giocato. Sulla trequarti il solito ballottaggio: secondo l’alternanza voluta da Pioli questa potrebbe essere la partita di Banega, anche se Joao Mario sicuramente sta meglio (ma va appunto considerata anche la Juventus). Il grande ex Candreva si appresta a giocare ancora dal primo minuto, sulla corsia sinistra invece potrebbe andare a giocare Eder al posto di Perisic, anche perché l’italo-brasiliano ha già all’attivo due gol a gennaio, mentre come prima punta agirà Mauro Icardi, troppo importante per la squadra e dunque nuovamente chiamato agli straordinari verso l’obiettivo della semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La Lazio ritrova Ciro Immobile, squalificato in campionato; teoricamente anche Keita Balde Diao, rientrato dalla Coppa d’Africa, ma difficilmente giocherà subito. Dunque in attacco, con Immobile centrale, nuovamente Felipe Anderson a destra e sull’altra fascia ballottaggio aperto tra Luis Alberto e Lulic, con la possibile sorpresa di Cristiano Lombardi dal primo minuto. Davanti alla difesa è molto probabile che Simone Inzaghi schieri il solito trio: Lucas Biglia in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Milinkovic-Savic e Parolo per dare vita al 4-3-3. La difesa dovrebbe essere fatta con Patric favorito su Basta a destra, la conferma di Radu a sinistra e Wallace che sembra pronto a tornare in campo prendendo il posto di Hoedt per affiancare nella coppia centrale il leader del reparto De Vrij. In porta bisognerà valutare se Marchetti avrà smaltito del tutto l’influenza: in caso contrario è pronto ancora una volta Strakosha. Meno pressante l’esigenza del turnover, visto che in campionato il prossimo avversario è il Pescara e dunque la priorità (con tutto il rispetto per gli abruzzesi) può andare serenamente alla Coppa Italia.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO