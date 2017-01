Probabili formazioni/ Pescara Fiorentina, orario, diretta tv, le ultime notizie live (Recupero Serie A)

PESCARA-FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E DIRETTA TV (RECUPERO SERIE A) - Mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 20:45 si gioca Pescara-Fiorentina, recupero della 19^giornata di Serie A. Il match, originariamente previsto per domenica 8 gennaio, è stato rinviato per maltempo: quasi un mese dopo la classifica del campionato vede il Pescara, ancora a caccia della prima vittoria sul campo, ultimo con 9 punti mentre la Fiorentina, che domenica ha pareggiato 3-3 con il Genoa, è ottava a quota 34. Con un successo i viola aggancerebbero il Milan, che a sua volta dovrà recuperare la trasferta di Bologna (8 febbraio). Vediamo di seguito le probabili formazioni del recupero tra Pescara e Fiorentina, a cominciare dai padroni di casa.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA-FIORENTINA (RECUPERO)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Mister Massimo Oddo dovrebbe confermare il modulo ad Albero di Natale, quindi il 4-3-2-1, impiegato anche sabato contro l’Inter. Tra i pali il solito Bizzarri, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la coppia di mezzo Stendardo-Coda, perché Cesare Bovo non è ancora al cento per cento dopo l’ultima distorsione ad una caviglia. Per le due caselle laterali se la giocano in tre: Francesco Zampano, Cristiano Biraghi ed Alessandro Crescenzi, con in particolare gli ultimi due in ballottaggio per la corsia mancina. A centrocampo può debuttare Sulley Muntari, ma il suo esordio è vincolato all’ottenimento del transfer che nel week-end non era arrivato. Se il ghanese non dovesse scendere in campo, sarà probabilmente confermato il trio titolare a San Siro: quello composto da Benali, Alessandro Bruno e Memushaj. Davanti rientra Caprari dopo il turno di squalifica: per lui possibile l’impiego sulla trequarti assieme a Verre, dietro all’unica punta che sarà il francese Bahebeck.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Situazione non semplice per Paulo Sousa che deve fare i conti con diversi acciaccati. Il modulo sarà il 3-4-2-1: a formare il pacchetto difensivo saranno, oltre al portiere Sportiello (Tatarusanu ancora out per lombalgia), i difensori Carlos Sanchez, Salcedo e Tomovic (Astori è squalificato, mentre Gonzalo Rodriguez rientrerà verso metà mese). A centrocampo mancherà sicuramente Bernardeschi, espulso contro il Genoa: sulla fascia destra spazio quindi a Cristian Tello mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Maxi Oliveira (in alternativa dentro il croato Milic). Centrali Vecino e Badelj, mentre sulla trequarti agiranno ancora Ilicic e Borja Valero. Davanti infine Babacar, poiché Kalinic è uscito malconcio dall’ultimo match e salvo imprevisti sarà tenuto a riposo: per lui problemi ad un ginocchio. Da valutare le condizione di Federico Chiesa, anche lui non al meglio dopo la partita di domenica.

PESCARA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Il recupero di Serie A tra Pescara-Fiorentina sarà trasmesso in diretta tv da Sky e da Mediaset Premium. Per quanto riguarda Sky i canali su cui sintonizzarsi saranno Sport 1 HD (numero 201), Super Calcio HD (206) e Calcio 1 HD (251): telecronaca dalle ore 20:45. Relativamente a Mediaset invece il canale di riferimento sarà Premium Sport, il numero 370 disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA-FIORENTINA (RECUPERO)