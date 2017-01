Probabili formazioni/ Roma-Cesena: diretta tv, orario, ultime notizie live (Coppa Italia 2016-2017, quarti)

ROMA-CESENA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Cesena è l’ultima partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017: gara secca che si gioca allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 1 febbraio. Naturalmente c’è una chiara favorita per il passaggio del turno (contro una tra Inter e Lazio) ed è una Roma che però ha bisogno di ripartire dopo aver perso a Marassi contro la Sampdoria, staccandosi nuovamente dalla vetta del campionato. Dall’altra parte il Cesena sogna: l’ultima squadra di Serie B in grado di giocare una finale di Coppa Italia è stata l’Ancona, ormai 23 anni fa. In attesa del calcio d’inizio allo stadio Olimpico, mercoledì sera, possiamo analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma-Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Senza squalificati ma con l’indisponibilità di Salah (ancora in Coppa d’Africa), la Roma si dispone con la consueta difesa a tre; qualcuno certamente riposerà, in difesa potrebbe esserci il ritorno di Manolas dal primo minuto e dunque dovrebbe essere Vermaelen a rimanere fuori, anche se a conti fatti - visto l’impegno non impossibile - Spalletti potrebbe decidere di dare campo a Juan Jesus lasciando il greco a riposo in vista della prossima di campionato. Fazio e Rudiger vanno in ogni caso verso la conferma; a centrocampo possibile panchina per Strootman con Paredes pronto ad affiancare De Rossi; sarà ancora il turno di Mario Rui sulla corsia sinistra, a destra le scelte sono poche e quindi Bruno Peres sarà di fatto chiamato agli straordinari. Nel reparto offensivo chi dovrebbe tirare il fiato e rimanere in panchina è Perotti: l’argentino sarà sostituito da El Shaarawy che farà coppia con Nainggolan sulla trequarti. Da valutare Dzeko: il bosniaco potrebbe essere escluso per questa partita, se così fosse il titolare sarebbe certamente Totti. In panchina per la Roma dovrebbe esserci anche il nuovo arrivato Grenier..

PROBABILI FORMAZIONI CESENA - Il Cesena di Andrea Camplone si dispone con il 3-5-2 e dovrebbe mandare in campo una formazione molto simile a quella titolare; davanti al portiere Agliardi potremmo vedere Cascione nei panni di difensore centrale, con Perticon e Rigione che agiscono ai suoi lati. A centrocampo Balzano e Renzetti dovrebbero essere gli esterni senza discussioni, sulla mezzala sinistra ci sarà Moussa Kone mentre dall’altra parte è ballottaggio tra Garritano e Laribi, con il secondo che ha risolto l’ottavo di finale di Reggio Emilia e potrebbe essere in vantaggio sul compagno di squadra. A far girare la squadra in una posizione di regista davanti alla difesa dovrebbe essere invece Schiavone; qualche dubbio sulla composizione dell’attacco, dove Ciano sembra essere sicuro di una maglia da titolare ma bisogna ancora risolvere il dilemma della prima punta. Possibile che sia Andrea Cocco, in gol all’esordio con il Cesena; in questo caso a rimanere in panchina sarebbe Alejandro Rodriguez, che nel secondo tempo potrebbe essere utile nel dare maggiore fisicità al reparto offensivo della formazione romagnola.

ROMA-CESENA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Cesena, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come per tutte le gare del torneo dalla televisione di stato, in particolare su Rai Due.