Calciomercato Inter/ News, le trattative live di oggi 4 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: INSERIMENTO PER GOMEZ? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il mercato dell'Inter non iniza e non finisce con Roberto Gagliardini su cui ci sonmo al momento degli intoppi da risolvere. Sono tanti i rumors intorno ai nerazzurri e molti girano sempre intorno a Bergamo. Papu Gomez è destinato a diventare un tormentone nel calciomercato di gennaio 2017. Le ultime notizie hanno accostato all’argentino anche l’Inter, ma andiamo con ordine. Sul numero 10 dell’Atalanta è vigile da tempo la Roma, che cha bisogno di un esterno d’attacco subito viste le partenze, per ragioni diverse, di Salah ed Iturbe. I giallorossi però trattano anche su altri fronti (vedi alla voce Jesè Rodriguez), quindi la caccia al Papu Gomez è aperta. Lo sa bene anche l’altra squadra di Milano, quella rossonera, che però non può permettersi un esborso immediato: l’Atalanta chiede circa 15 milioni per il suo gioiello, Galliani dovrebbe cedere qualcuno altro oltre a Luiz Adriano prima di formulare una proposta. E l’Inter? Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza targata Suning vorrebbe convincere il giocatore a trasferirsi in Cina, allo Jiangsu: che dietro possa celarsi un parcheggiamento con vista nerazzurra, per la prossima stagione? Per Gomez da segnalare anche l’interessamento di un’altra squadra cinese, il Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro: vedremo se le palate di soldi orientali convinceranno anche l’argentino dell’Atalanta al trasloco continentale. In ogni caso, difficilmente Gomez potrà passare all’Inter in questa finestra di calciomercato, perché i nerazzurri hanno già impostato l’operazione Gagliardini e dovranno inoltre incassare per rispettare le imposizioni del Fair Play Finanziario.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: COLPO KEITA? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Intanto altri rumors di calciomercato tornano ad accostare all’Inter un grande talento della Serie A quale Keita Balde Diao. L’attaccante della Lazio deve rinnovare il suo attuale contratto, che scade nel giugno 2018, ma per il momento non ci sono segnali di un accordo con i biancocelesti. Ora Keita è partito per la Coppa d’Africa con la nazionale senegalese, fattore che può contribuire a rallentare il discorso. Secondo un addetto ai lavori come Stefano Antonelli, ex agente FIFA oggi dirigente, il ventunenne ex Barcellona può essere una grande occasione in questa finestra di calciomercato. Queste le parole di Antonelli al Corriere dello Sport: “Il grande colpo di gennaio sarebbe prendere subito Keita che non rinnoverà alla Lazio: dico che andrà all’Inter”. Vedremo se a queste parole seguiranno i fatti: sicuramente l’attaccante laziale rimane nei radar nerazzurri, perché molto giovane ma di valore innegabile, oltre che già rodato nel campionato italiano. D’altra parte trattare con il club di Claudio Lotito non è sempre comodo, possibile quindi che l’Inter possa fare un tentativo serio d’estate quando l’autonomia economica sarà maggiore. Sempre che qualche altra concorrente non tenti l’affondo prima…

