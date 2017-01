Calciomercato Juventus/ CLAMOROSO dalla Spagna: 90 mln e Morata per Dybala! Ultime notizie in diretta (oggi 4 gennaio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UNA BOMBA DI MERCATO DALLA SPAGNA: IL REAL MADRID OFFRE 90 MILIONI PIU' MORATA PER DYBALA! Torino. Dybala al Real Madrid?Una notizia di calciomercato che ha realmente del clamoroso. E a diffonderla non è uno di quei siti online italiani, dai nomi impronunciabili, che si divertono a catturare lettori con un sacco di bufale. As, gionale spagnolo autorevole, ha diffuso la notizia secondo sui il Real Madrid avrebbe sferrato l'attacco decisivo a Dybala della Juventus. Fin qui nulla di strno. Si sa da tempo di un corteggiamento da parte del Real e del Barcellona che stanno provando a far breccia nel cuore dei famigliari di Dybala. Oggi però è arrivata la notizia di una offerta del Real Madrid alla Juventus, di quelle difficilmente irrinunciabili: 90 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata, che in questi ultimi giorni aveva mostrato una certa nostalgia per Torino. Dal quartier generale della Juventus non è arrivata alcuna smentita ne conferma: rimangono le parole di ieri di Beppe Marotta che parla di rapporti ottimi con Dybala, di contratto a vita ecc ecc. Però sappiamo che la Juventus davanti a grandi offerte di calciomercato nella sua storia ha quasi sempre accettato vincendo alla fine la sfida, ovvero uscendone ancora più forte. Ne sa qualcosa Zidane, l'attuale tecnico del Real che fu venduto ai Blancos proprio dai bianconeri, oppure Bobo Vieri venduto anche lui per cifre mostruose. Pare francamente difficile pensare a una partenza di Dybala nel mercato di gennaio, ma di questi tempio, e a certe cifre, è impossibile mettere la mano sul fuoco.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: AG.VERRATTI CONFERMA L'INTERESSE E LA CONCORRENZA DELL'INTER (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - In casa Juventus la ricerca di un nuovo centrocampista rimane il discorso chiave anche per questa sessione di calciomercato invernale. Tra i tanti nomi emersi, non sembra mai tramontare la voce che vorrebbe un approdo di Marco Verratti a Torino. Tuttavia, il giocatore non sembra essere in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain e, come confermato dal suo agente Donato Di Campli in esclusiva a Premium Sport, sulle sue tracce bisogna ricordare anche la presenza dell'Inter, bisognosa di un centrocampista da collocare davanti alla difesa: "Il PSG ritiene Verratti il giocatore più importante che ha, il simbolo dell'intera tifoseria. Marco, ovviamente, vuole vincere, la sua carriera non vuole essere costellata solo da campionati francesi. Vorremmo vincere con il Paris Saint-Germain, ma se non sarà possibile troveremo una soluzione. L’Inter è una grande società e ha una grande proprietà, gode di massimo rispetto come la Juve e altre società, ma il PSG è una bottega carissima. Possiamo accostare Inter e Juventus a Verratti? Vuoi farmelo dire per forza. Ci mettiamo sia Inter che Juventus.”

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: HERNANES TRA GENOA E CINA? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Hernanes dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato visto che da diverso tempo è nella lista dei partenti. Secondo quanto riportato da 'Quotidiano.net' la Juventus sta cercando l'offerta giusta per il giocatore ex Inter e su di lui c'è l'interesse del Genoa fin dalla scorsa estate. La dirigenza bianconera ha intenzione di cedere Hernanes a titolo definitivo, mentre il presidente dei rossoblù sta spingendo per chiudere la trattativa con la formula del prestito. Il rilancio di mercato è ancora possibile, la Juventus spera magari in una trattativa con qualche squadra cinese che sta facendo davvero piazza pulita in Europa. Hernanes potrebbe raggiungere il connazionale Oscar che ha lasciato il Chelsea per trasferirsi in Oriente, la Juventus attende l'offerta ufficiale ma il Genoa difficilmente si lascerà beffare dalla Cina. Nelle prossime settimane si potrà arrivare ad un accordo con i rossoblù?

