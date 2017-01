Calciomercato Juventus/ News, le trattative live di oggi 4 gennaio 2017 (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: NUOVO ASSALTO A KRYCHOWIAK (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il calciomercato invernale della Juventus si è ufficialmente aperto con acquisto e presentazione di Tomas Rincon, ma non si ferma qui: almeno nelle intenzioni, Beppe Marotta vorrebbe regalare un altro centrocampista a Massimiliano Allegri. Non tanto per la partenza di Mario Lemina per la Coppa d’Africa (per contro non è stato convocato Asamoah), quanto per il grande assalto alla Champions League. Nella giornata di martedì Donato Di Campi ha aperto alla partenza da Parigi del suo assistito Marco Verratti; sempre in casa Psg però viene monitorato un giocatore che non è mai uscito dalla lista dei desideri della Juventus e che, vista la sua situazione, potrebbe anche decidere di cambiare aria. Grzegorz Krychowiak, polacco di 26 anni, in estate aveva accettato la chiamata dei campioni di Francia: fresco vincitore dell’Europa League con il Siviglia, nella capitale transalpina avrebbe ritrovato il suo allenatore Unai Emery. Peccato che le cose non siano andate come sperato: il Psg non ha venduto Blaise Matuidi (proprio alla Juventus) e il risultato è stato che per Krychowiak le porte della formazione titolare si sono irrimediabilmente chiuse. Basta guardare il bilancio della stagione fino a qui: 10 apparizioni in campionato (6 dal primo minuto), cinque in Champions League ma soltanto due volte come titolare. Emery sembra aver fatto la sua scelta: fondamentale a Siviglia, Krychowiak è diventato marginale a Parigi.

Scatenando di nuovo l’interesse bianconero: la Juventus sa di poter variare il suo centrocampo facendo giocare Marchisio nel suo ruolo naturale di mezzala, ma perchè sia così ha bisogno di un uomo d’ordine davanti alla difesa. Krychowiak corrisponde al profilo giusto; il Paris Saint-Germain lo ha pagato 26 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere ridiscussa in estate (dunque si parlerebbe di prestito con diritto di riscatto) considerato che il club di Nasser Al-Khelaifi non ha l’impellente necessità di vendere per far quadrare i conti. La Juventus potrebbe tentare l’affondo per il centrocampista polacco: sarebbe un elemento di spicco nella rincorsa alla tanto agognata Champions League.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: AG.VERRATTI CONFERMA L'INTERESSE E LA CONCORRENZA DELL'INTER (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - In casa Juventus la ricerca di un nuovo centrocampista rimane il discorso chiave anche per questa sessione di calciomercato invernale. Tra i tanti nomi emersi, non sembra mai tramontare la voce che vorrebbe un approdo di Marco Verratti a Torino. Tuttavia, il giocatore non sembra essere in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain e, come confermato dal suo agente Donato Di Campli in esclusiva a Premium Sport, sulle sue tracce bisogna ricordare anche la presenza dell'Inter, bisognosa di un centrocampista da collocare davanti alla difesa: "Il PSG ritiene Verratti il giocatore più importante che ha, il simbolo dell'intera tifoseria. Marco, ovviamente, vuole vincere, la sua carriera non vuole essere costellata solo da campionati francesi. Vorremmo vincere con il Paris Saint-Germain, ma se non sarà possibile troveremo una soluzione. L’Inter è una grande società e ha una grande proprietà, gode di massimo rispetto come la Juve e altre società, ma il PSG è una bottega carissima. Possiamo accostare Inter e Juventus a Verratti? Vuoi farmelo dire per forza. Ci mettiamo sia Inter che Juventus."

