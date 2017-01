Calciomercato Milan/ News, le trattative live di oggi 4 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: LA SITUAZIONE DI ZAZA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Nel frattempo il Milan pensa anche a rinforzare il reparto offensivo: l’ideale sarebbe un’acquisizione in prestito, perché come detto in questa finestra di calciomercato l’autonomia economica sarà limitata. Galliani non ha rinunciato allo spagnolo Gerard Deulofeu (Everton), un altro nome da tenere d’occhio in ottica (anche) Milan può essere quello di Simone Zaza. Promesso sposo al Valencia, il venticinquenne attaccante ascolano ha visto il trasferimento bloccarsi dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, che aveva spinto per portare il giocatore al club spagnolo. Il padre ed agente di Zaza, Antonio, ha confermato questo sviluppo, aggiungendo che qualche squadra italiana si è già fatta avanti per acquistare l’ex Sassuolo. Che rimane di proprietà della Juventus: con il West Ham, i bianconeri avevano impostato un vantaggioso prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro; oggi sembra difficile strappare un accordo alle medesime condizioni, di contro però non mancano gli estimatori di Zaza che assieme all’aria di casa potrebbe ritrovare anche il miglior smalto.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: SI PENSA ALL'OFFERTA PER KEITA BALDE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il reparto avanzato del Milan ha fin qui regalato delle belle sorprese, come Suso e Lapadula, ma ha anche lasciato diverse incertezze, vedi Luiz Adriano, Bacca e Niang, tanto da spingere i rossoneri a valutare dei possibili nuovi innesti per questa sessione di calciomercato invernale. Stando a quanto rivelato in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, il Milan starebbe pensando al biancoceleste Keita Balde, giocatore che appare in rottura con la sua società, la Lazio appunto, dopo che la frattura apertasi a fine estate sembrava ormai essersi richiusa. Stando al portale, la dirigenza cinomeneghina avrebbe in mente due tipi di strategia: proporre un prestito immediato con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, da versare una volta raggiunte le 14 presenze, oppure un prestito oneroso per poi riparlare del definitivo trasferimento a stagione terminata con il dirigente milanista Mirabelli che avrebbe, inoltre, già raggiunto l'intesa con l'agente di Keita, il procuratore Roberto Calende.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: ANCHE LA ROMA SU GOMEZ (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il reparto offensivo dl Milan ha fornito decisamente un rendimento altalenante in questa prima parte di stagione e, con l'arrivo della sessione di calciomercato invernale, i rossoneri hanno intenzione di sistemarlo al meglio. Con l'addio di Luiz Adriano, in procinto di passare ai russi dello Spartak Mosca intorno all'11 di gennaio, e con le scarse certezze fornite da Suso e Niang, tra i nomi accostati al Milan rispunta quello di Alejandro Papu Gomez, di proprietà dell'Atalanta. Secondo quanto rivelato da Gianlucadimarzio.com, sulle sue tracce ci sarebbe pure la Roma, in cerca di un sostituto per Salah che sarà impegnato in Coppa d'Africa, e non manca pure un interesse proveniente dalla Cina. Il club del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro è infatti molto attivo sul mercato internazionale, come dimostra il recente acquisto di Axel Witsel, e sul suo taccuino di sarebbe appunto anche il nome del Papu. In ogni caso la concorrenza con la Roma non si ferma solo all'ex Catania dato che entrambe le squadre sono interessate sia a Jesé, in uscita dal PSG, che a Deulofeu, di proprietà dell'Everton.

