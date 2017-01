Calciomercato Napoli/ News, le trattative live di oggi 4 gennaio 2017 (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: INSIGNE JR. TRA ASCOLI E PERUGIA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Chiuso il primo colpo in entrata sul calciomercato invernale, il Napoli pensa ora a sfoltire la sua rosa. Non un esercizio secondario, perchè ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe rappresentando un patrimonio non indifferente per il futuro. Un esempio? Roberto Insigne. Il direttore sportivo dell’Ascoli, Cristiano Giaretta, ha di fatto aperto alla possibilità di uno “scambio” (non direttamente, ma nei fatti sarebbe così) con Riccardo Orsolini quando ha detto che “Insigne è un giocatore che tengo presente, ci avevo pensato anche la scorsa estate”. Ha poi aggiunto: “Non gioca da sei mesi”. Qui sta il problema: il Napoli ha sempre puntato forte sul minore dei due fratelli, ma al momento Insigne Jr. ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, di far vedere che tra qualche mese può tornare al Napoli ed essere un protagonista come lo è Lorenzo. Il ventiduenne troverebbe ad Ascoli un ambiente florido dal quale ripartire: lo scorso anno in Serie B ha trovato continuità con la maglia dell’Avellino, realizzando 5 gol e la bellezza di 13 assist e risultato importante per la salvezza degli irpini. C’è però un’altra squadra che tenta Roberto Insigne: il Perugia, dove il ragazzo ha giocato nella stagione 2013-2014. Era la Lega Pro ed era l’anno della promozione: Insigne giocò solo 12 partite segnando un gol nella stagione regolare, ma poi mise il timbro sulla Supercoppa con gol e assist nella Supercoppa contro la Virtus Entella. La squadra umbra ha bisogno di un attaccante esterno di grande qualità, e in Insigne Jr. potrebbe trovare quello che cerca. Anche in questo caso ci sarebbe un possibile “appiglio” di calciomercato: Jacopo Dezi sembra poter lasciare il Perugia (ne abbiamo parlato dei giorni scorsi), in cambio della sua partenza il Napoli potrebbe indennizzare il Grifone con il prestito di Roberto Insigne fino al termine della stagione.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: FERRERO APRE AL RITORNO DI GABBIADINI (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - L'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa in questa sessione di calciomercato invernale sta ad indicare la voglia del Napoli di puntare su un attaccante nuovo piuttosto che sul deludente Manolo Gabbiadini. L'ex blucerchiato si trova dunque sempre sul piede di partenza dopo le pressioni post addio di Higuain che ne hanno compromesso il rendimento. Intervenuto a Radio Crc, proprio il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato l'arrivo di Pavoletti al Napoli e non ha escluso la possibilità di riaccogliere Gabbiadini a Genova ma sicuramente non lascerà partire il brasiliano Muriel: "Il Napoli ha preso Pavoletti e dovreste esser contenti. Gabbiadini è un grande giocatore un bravo ragazzo, ma non è visto dal mister. Poi se me lo ridate, lo prendo volentieri. Ma non per lo scambio con Muriel: quello è fantacalcio. Bereszynski? Magari lo vedremo già al San Paolo, ma non lo so, di questo se ne occupa l'allenatore. Ho comprato la borsa per prendere tre punti e non per portarli. Sarà una grande partita, ce la giocheremo contro una squadra fortissima e se andremo via con un 0-0 non ci farà male. Vincerà il migliore e diciamo pure che Sarri è andato a scuola da Giampaolo."

© Riproduzione Riservata.