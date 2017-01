Calciomercato Roma/ News, le trattative live di oggi 4 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: IN ESTATE ANCHE FABREGAS? VIA PAREDES (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Tante cose potranno cambiare da qui al calciomercato estivo, anche e soprattutto a Roma sponda giallorossa dove Walter Sabatini ci ha sempre abituato ad una girandola di operazioni. Vedremo se il nuovo direttore sportivo -Frederic Massara, lo spagnolo Monchi o chi per loro- continuerà su questo solco, intanto annotiamo i rumors rimbalzati dall’Inghilterra e recentemente riportati dal quotidiano La Stampa. Secondo cui Roma e Milan potrebbero sfidarsi per l’acquisto di Cesc Fabregas, centrocampista di 29 anni al Chelsea dal 2014. Un sogno? Per adesso probabilmente sì, anche perché lo spagnolo sta guadagnando la fiducia di Antonio Conte partita dopo partita. Come detto però tra gennaio e giugno passa tanta acqua, anche sotto i ponti del calciomercato: per esempio l’eventuale affare-Musonda potrebbe aprire un asse tra Roma e Chelsea, da tenere calda con qualche altra operazione più grossa. A Conte interessano giocatori come Kostas Manolas o Radja Nainggolan, in tal senso Fabregas potrebbe essere una carta pesante da intavolare. Sempre considerando però che per venire a giocare in Serie A, l’ex Barcellona e Arsenal dovrebbe probabilmente ridursi l’attuale stipendio. Un'idea di mercato delle ultime ore dopo la decisione di Spalletti di liberarsi di Paredes è di uno scambio più soldi tra l'argentino della Roma e Fabregas. A Conte non dispiacerebbe.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: PELLEGRINI-DEFREL, TUTTO RINVIATO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - “Nessun calciatore della rosa a disposizione di Di Francesco verrà ceduto a gennaio. Qualsiasi discorso è rimandato a giugno”. Questa notizia di calciomercato, che riguarda in primis la Roma, arriva dal direttore tecnico del Sassuolo Guido Angelozzi. Che nelle ultime ore ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica Centro Suono Sport, facendo il punto della situazione su alcuni dei giocatori neroverdi. La Roma è interessata a Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel: il primo è cresciuto proprio a Trigoria, prima di passare al Sassuolo nell’estate 2015 per poco più di 1 milione di euro. I giallorossi si sono però preoccupati d’inserire l’ormai usuale clausola di ricompera, ad una cifra vicina ai 10 milioni di euro: il club capitolino mantiene quindi un diritto di precedenza, per un centrocampista che in questo campionato sta mettendo in mostra ottime qualità. Il Sassuolo però non attraversa un momento facile, la lunga serie di infortuni ha ridotto all’osso le scelte di mister Di Francesco, le dichiarazioni di Angelozzi confermano che privarsi adesso di uno dei titolari sarebbe deleterio. Probabilmente Pellegrini tornerà alla Roma nel prossimo calciomercato estivo, a meno che i giallorossi non lo inseriscano in qualche ulteriore trattativa con il club emiliano (magari per Berardi o Acerbi, concorrenza permettendo?). Tutto rinviato anche per Gregoire Defrel, duttile attaccante francese classe 1991, autore quest’anno di 10 gol in 25 partite tra campionato e coppe.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: TORMENTONE JESE' (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - L'esterno offensivo rimane senza dubbio il punto fondamentale della sessione di calciomercato invernale per la Roma. Il profilo più accostato ai giallorossi in queste ore rimane quello dello spagnolo Jesé Rodriguez Ruiz, di proprietà del Paris Saint-Germain. Tuttavia, il club parigino in giornata ha ufficializzato l'arrivo del tedesco Draxler, giocatore molto simile all'iberico, sottolineando dunque la possibilità di lasciarlo partire a breve per una nuova destinazione. Stando alle indiscrezioni anche il Milan si sarebbe mosso per avere notizie sul calciatore ventitreenne, aggiungendo così un'altra trattativa alla lista di quelle contese ai rossoneri. L'elenco prevede infatti pure Deulofeu dell'Everton ed il Papu Gomez dell'Atalanta, senza dimenticare il mediano Milan Badelj della Fiorentina, obiettivo caldo in caso di addio di Leandro Paredes. Un altro nome valido rimane quello di Castro del Chievo, individuato come possibile comprimario per consolidare il reparto.

br/>© Riproduzione Riservata.