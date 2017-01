Diretta / Piacenza-Innsbruck info streaming video e tv, risultato live (volley Coppa Cev, oggi 4 gennaio 2017)

DIRETTA PIACENZA-INNSBRUCK INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY COPPA CEV SEDICESIMI DI FINALE, OGGI MERCOLEDI' 4 GENNAIO 2017) - Lpr Volley Piacenza-Hypo Tirol Innsbruck, questa sera mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile. La formazione emiliana si trova impegnata nel delicato appuntamento dopo aver superato con due nette vittorie nei trentaduesimi di finale i bielorussi dello Stroitel Minsk. Gli austriaci invece entrano in gioco a partire da questo turno della competizione.

La formazione italiana sembra arrivare a questo match d'andata da giocare in casa in condizioni migliori rispetto a quelli degli avversari, che sono reduci da due sconfitte consecutive nel MEVZA, il campionato di volley mittel-europeo che riunisce squadra di diverse nazioni come l'Austria, la Slovenia, la Slovacchia ed altri paesi dell'Europa centrale.

Dopo il ko interno contro gli slovacchi del Myjava, è arrivato per il Tirol Innsbruck un nuovo ko contro gli sloveni dell'ACH Ljubljana, che hanno preso la vetta della competizione mentre il Tirol si è ritrovato staccato di quattro punti dalla vetta con questo doppio ko. Piacenza invece nell'ultima sfida disputata in casa nella Serie A1 italiana di volley è riuscita ad ottenere un limpido successo interno contro Molfetta che ha permesso di riscattare il pesante zero a tre subito dalla squadra a Verona nel turno di Santo Stefano, con gli emiliani che restano così al sesto posto in classifica della Serie A1 di volley, seppur lontani dal quartetto di testa che guida il massimo campionato italiano di Pallavolo.

Nonostante il primo set perduto, la reazione di Piacenza nell'ultimo match interno contro Molfetta è stata a dir poco veemente, col risultato ribaltato in maniera piuttosta perentoria in un tre a uno che non ha lasciato scampo ai pugliesi. Grande protagonista sotto rete è stato Hernandez Ramos, autore di ben diciassette punti seguito a ruota da Clevenot con quindici punti messi a segno, da Yosifov con undici e da Hierrezuelo con dieci. Tutti giocatori che saranno chiamati ad essere protagonisti in questo match di Cev Cup contro gli austriaci, con Giuliani, coach piacentino, che spera come le cose in fase d'attacco riescano a funzionare a meraviglia come nell'ultimo match di campionato.

Per Lpr Volley Piacenza-Hypo Tirol Innsbruck, mercoledì 4 gennaio 2016 alle ore 20.30, non sarà prevista diretta tv e di conseguenza neppure una diretta streaming video, ma gli aggiornamenti in tempo reale sull'incontro potranno essere seguiti da tutti gli appassionati di Pallavolo sul sito cev.lu, portale ufficiale dedicato alla competizione internazionale con il livescore della Cev Cup consultabile all'indirizzo web cev.lu/LiveScore.

