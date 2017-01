INFORTUNIO HÜTTER, SCI NEWS: STAGIONE FINITA PER LA SCIATRICE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Si è infortunata la sciatrice Cornelia Hutter che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro e visto che dovrà stare ferma per almeno sei mesi può considerare finita la sua stagione. E' il primo grave problema fisico della carriera della Hutter e staremo a vedere come lo affronterà anche se chi la conosce sa bene quanto siano forti nel suo carattere la determinazione e l'applicazione. E' l'ennesimo ko di una stagione veramente difficile per la squadra austriaca femminile di sci alpino visto che prima si erano fermate per problemi complicati anche Carmen Thalmann ed Eva-Maria Brem. Cornelia Hütter si è infortunata cadendo male dopo un salto con il ginocchio che ha completamente ceduto. Nonostante questo infortuni come questi, lo dimostra il passato, possono essere superati al cento per cento senza nessun altro tipo di ripercussione sulla carriera. E' questo quindi l'augurio e la speranza che tutta la squadra ha nei suoi confronti.

INFORTUNIO HÜTTER, SCI NEWS: STAGIONE FINITA PER LA SCIATRICE. LA CARRIERA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Si è infortunata la sciatrice Cornelia Hütter che riporta la rottura del legamento destro dopo un salto e rimarrà dunque fuori per sei mesi. La Hütter è nata a Graz il 20 ottobre 1992 e ha iniziato a partecipare alle gare della Fis già quando aveva quindici anni mentre ha esordito in Coppa Europa quando ne aveva diciotto. La prima Coppa del Mondo che ha dispustato risale al dicembre del 2011 quando guareggio a Lake Louis raccogliendo però un quarantatreesimo possto difficile da accettare ma che ha sicuramente lanciato una carriera che ha ancora molto da chiedere ma anche da dire. La Hütter ha conquistato due bronzi ai Mondiali juniores dimostrando delle potenzialità non indifferenti. Arrivata ora a ventiquattro anni deve per forza compiere il salto definitivo di qualità, ovviamente dopo aver archiviato questo brutto infortunio il primo della sua carriera.

