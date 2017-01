Real Madrid-Siviglia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (Copa del Rey, oggi 4 gennaio 2017)

DIRETTA REAL MADRID-SIVIGLIA, INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO RISULTATO LIVE (COPA DEL REY, OGGI 4 GENNAIO 2017) – Real Madrid-Siviglia, diretta dall’arbitro Mateu Lahoz è la partita in programma oggi 4 gennaio 2017 alle ore 21.15 allo Stadio Santiago Bernabeu, valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey 2017. Quella di questa sera si prospetta certamente come la grande sfida tra due dei più celebri club della Liga spagnola: le due formazioni vorranno continuare con un andamento che fin qui è stato davvero molto soddisfacente.

Real Madrid che si presenterà al Santiago Bernabeu per la prima volta dopo aver trionfato nel Mondiale per Club: occasione per festeggiare e per regalare un'altra grande gioia ai tifosi che con l'avvento di Zidane in panchina sognano ad occhi aperti. Siviglia che comunque non vorrà fare da vittima sacrificale al cospetto di un Real Madrid che in questa stagione non appare certo sazio di successi. Potrebbe rivelarsi una sfida ricca di emozioni e soprattutto di gol, dando la possibilità di mettersi in mostra anche ad elementi che hanno avuto meno spazio fin qui.

Il Real Madrid di Zinedine Zidane punterà sui titolarissimi per vincere il Siviglia, cosa non affatto semplice. Nel 4-3-3 del tecnico francese ci sarà Keylor Navas in porta, elemento di grossa affidabilità. In difesa spazio a Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo, mentre in mezzo al campo ci saranno Modric, Casemiro e Kroos. In avanti spazio per Lucas, Benzema e Ronaldo che vorranno continuare a far bene come dimostrato anche nel Mondiale. Siviglia mai domo e che darà non poco filo da torcere ai padroni di casa in un Santiago Bernabeu grondante di entusiasmo.

Sampaoli schiererà i suoi col 3-5-2 che vedrà Rico in porta, Mercado, Pareja e Rami a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio per Iborra, N'Zonzi e Nasri, con Sarabia e Vitolo sulle fasce. I due attaccanti saranno certamente Vietto e Ben Yedder. Il Real Madrid ovviamente vedrà nel Pallone d'Oro, Ronaldo, il principale riferimento offensivo.

Fresco di premio e soprattutto di tripletta in finale di Mondiale che ha regalato una gioia unica ai Blancos. Dunque Zidane non potrà che affidarsi a lui per battere il Siviglia anche se non è da sottovalutare anche l'ingresso di uno come Morata che dalla panchina può dare molto fastidio alla difesa del Siviglia. La squadra di casa è comunque nettamente favorita anche per via di una qualità della rosa che appare davvero eccellente e che potrebbe essere determinante.

Siviglia che invece non potrà fare a meno dei titolarissimi e perciò Sampaoli schiererà la miglior formazione con l'incognita Nasri. Proprio il francese è uno degli elementi di assoluta qualità della formazione andalusa che vuole ottenere un successo che vendicherebbe anche la Supercoppa Europea persa ad inizio agosto.

Ricordiamo che il match tra Real Madrid e Siviglia, valido quale ottavo di finale di Copa del Rey, non sarà trasmesso in diretta tv in Italia e di conseguenza non sono state fornite indicazioni ufficiali riguardanti anche la diretta streaming video della partita. Sarà comunque possibile rimanere aggiornati sull’andamento dell’incontro tramite i profili social delle due società, ovvero per il Real Madrid su Twitter (@realmadrid) e Facebook (@RealMadrid), mentre per il Siviglia, sono attivi i profili Facebook @sevillafc.eng e Twitter @SevillaFC_ENG.

© Riproduzione Riservata.