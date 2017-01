Torino-Monza/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (amichevole, oggi mercoledì 4 gennaio 2017)

DIRETTA TORINO-MONZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE, OGGI MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2017) - Torino-Monza, una partita amichevole di grande interesse tra due squadre blasonate che però vivono momenti storici contrapposti. Il Monza sarà ospite della formazione granata: la sfida si giocherà allo stadio Grande Torino alle ore 15:00 del 4 gennaio. Ci sarà una buona cornice di pubblico per vedere all'opera due squadre che vengono dalle vacanze e che hanno perciò bisogno di mettere benzina nelle gambe in vista del campionato.

Monza che in serie D sta facendo molto bene e sogna il ritorno nei professionisti visto il primo posto momentaneo. Il Torino invece ha grande voglia di far bene in questa gara amichevole in primis per i tifosi, oltre che per vedere la condizione di tutti gli elementi: Mihajilovic valuterà tutti ed è pronto anche a cambi importanti. Potrebbe avere qualche minuto di gloria anche il nuovo acquisto Iturbe, appena arrivato dalla Roma, e che con i granata potrebbe vivere una nuova ed importante fase della sua carriera fin qui ricca di alti e bassi.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la sfida tra Monza e Torino vedrà in campo i migliori elementi di entrambe le formazioni. Per i biancorossi mister Zaffaroni opterà per il consueto 4-3-3 con Battaiola in porta, Costa, Riva, Ruffini e Guanziroli a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo ci sarà spazio per Ramponi, Perini e Guidetti, mentre le tre punte saranno sicuramente D'Errico, Barzotti e Ferrario che vorranno mettere in mostra tutte le loro qualità.

Anche il Torino andrà in campo con un 4-3-3 con Hart tra i pali, Barreca, Castan, Rossettini e Zappacosta a comporre il quartetto di difesa. A centrocampo giocheranno Benassi, Valdifiori e Obi, mentre in avanti non potranno certamente mancare Ljajic, Belotti e Iago Falque anche se potrebbe avere qualche minuto anche il neo-acquisto, Juan Iturbe. Sicuramente il modo di giocare del Monza si basa sulla qualità di alcuni elementi che in serie D stanno facendo la differenza.

Gli uomini di Zaffaroni hanno nei tre attaccanti dei punti di riferimento essenziali per il gioco oltre che per le reti che sono capaci di mettere a segno. I biancorossi inoltre potranno anche contare su un centrocampo che vorrà limitare quanto più possibile i tecnici mediani del Torino. Sarà l'occasione per mettersi in mostra e magari far notare le proprie qualità in periodo di mercato.

Per quanto concerne invece il Torino, i granata vogliono mettere qualche minuto delle gambe in vista della ripresa del campionato. La squadra di Sinisa Mihajilovic è attesa da una gara comunque ostica ma di certo nettamente alla portata. Con l'arrivo di Iturbe gli esterni d'attacco diventano maggiormente pericolosi e col Monza Ljajic e Iago potrebbero davvero rivelarsi micidiali a beneficio del centravanti, Andrea Belotti. L’amichevole di mercoledì 4 gennaio 2017 fra Torino e Monza non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

