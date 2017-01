Tottenham-Chelsea/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Premier League 20^ giornata, oggi 4 gennaio 2017)

DIRETTA TOTTENHAM-CHELSEA, INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (PREMIER LEAGUE, 20^ GIORNATA OGGI 4 GENNAIO 2017) – Tottenham-Chelsea, diretta dall’arbitro Martin Atkinson, è l partita in programma per oggi mercoledi 4 gennaio 2017 alle ore 21.00, valida per la 20^ giornata del campionato di Premier League. Quello di stasera è certamente uno scontro diretto tra due formazioni che si trovano ai vertici del campionato inglese e che senza dubbio hanno obiettivi molto importanti. Il Tottenham dopo aver sfiorato nella passata stagione la vittoria del titolo, deve fare i conti con il ritorno di alcuni grandi club come per l’appunto il Chelsea, il Liverpool ed il Manchester City. In questo momento per il Tottenham l’obiettivo più realistico è quello di centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Per il Chelsea questo è un momento davvero magico: la squadra allenata da Antonio Conte ha messo in fila un filotto di successo che rappresentano il record per la Premier League, mettendo ben in chiaro che l’obiettivo è quello di vincere il titolo. Le due formazioni hanno in comune una certa attenzione nella fase di non possesso (il Chelsea ha la difesa meno battuta del campionato mentre il Tottenham ha la seconda migliore difesa) e la capacità di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo offensivo.

Nelle ultime stagioni gli scontri diretti sono ad appannaggio della squadra ospite che negli ultimi sei scontri diretti di Premier ha avuto la meglio 3 volte contro 1 sola vittoria del Tottenham e 2 pareggi. Tuttavia il Chelsea non riesce ad ottenere i tre punti sul campo del Tottenham dal 20 ottobre del 2012 quando si impose con il punteggio di 4-2 grazie alle marcature di Cahill, doppietta di Mata e gol di Sturridge. Per il Tottenham trovarono la rete Gallas e Defoe.

Il Tottenham dovrebbe affrontare questa sfida schierandosi con l’ormai consueto 4-2-3-1. A difendere la porta ci sarà ovviamene il francese Lloris mentre in difesa dovrebbero essere utilizzati Walker nel ruolo di terzino destro, Rose sarà titolare della corsia mancina mentre la coppia di centrale dovrebbe essere composta da Dier e dal belga Vertonghen. Davanti a loro ci saranno Dembele e Wanayama che dovranno assicurare grande copertura e geometrie fluide in fase di inizio dell’azione offensiva. Inamovibile nel ruolo di centro avanti boa l’inglese Henry Kane alla cui spalle ci saranno il danese Eriksen sulla sinistra, nel mezzo il talentuoso Alli e sulla destra il potente francese Moussa Sissoko.

Da valutare le condizioni dell’argentino Lamela alle prese con un virus e che quindi potrebbe essere del match. Nel Chelsea ci dovrebbe essere la conferma della difesa a tre davanti al portiere belga Courtois. Il pacchetto nello specifico dovrebbe prevedere Cahill sul centro sinistra, il brasiliano Luiz nel mezzo e lo spagnolo Azpiculeta sul fronte destro. Davanti alla difesa ritorna dopo il turno di squalifica il francese Kante al cui fianco dovrebbe essere Matic e non Fabregas.

Sulle corsie laterali ci sono ancora dubbi per Conte che a sorpresa potrebbe inserire Ivanovic sulla destra per far riposare Moses mentre dall’altra parte ci sarà l’ex viola Alonso. In avanti rientra Diego Costa con Hazard a destra e Pedro sulla sinistra mentre partono dalla panchina il brasiliano Willian e Batshuayi.

C’è da aspettarsi una gara molto tattica nella quale le due formazioni porranno particolare attenzione alle fase difensiva per non essere colpiti in contropiede. Probabile che possa avere la meglio chi sarà più concentrato senza dimenticare che in questo genere di incontri spesso sono i singoli a fare la differenza con le proprie giocate. L’uomo più atteso è lo spagnolo Pedro che grazie alla cura Conte sembra essere rinato come ai tempi del Barcellona.

Per la gioia degli appassionati della Premier League, Sky ha previsto un’ampi copertura mediatica per questo evento: la partita tra Tottenham e Chelsea sarà infatti visibile in diretta tv, su diversi canali della piattaforma satellitare a pagamento, che trasmetterò l’evento sui propri canali Sky Sport Mix (numero 106 del telecomando), Sky Sport 1 (numero 201) ,Sky Sport 3 (numero203) e Sky Supercalcio (canale 206).Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita, disponibile per tutti gli abbonati al servizio SkyGo.

