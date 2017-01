VERRATTI/ Calciomercato, Juventus e Inter: i nerazzurri liberano spazio per il regista (oggi 4 gennaio 2017)

VERRATTI, CALCIOMERCATO JUVENTUS E INTER NEWS: I NERAZZURRI LIBERANO SPAZIO PER IL REGISTA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 4 GENNAIO 2017 - Per Marco Verratti è pronta una vera sfida di calciomercato: due squadre contendono un giocatore che, al Psg dall’estate 2012, sembra ormai in partenza e potrebbe davvero tornare nel nostro campionato. Inter e Juventus sono alla finestra: la valutazione del cartellino, della quale abbiamo parlato, certamente lascia intendere che il colpo possa maggiormente riguardare il calciomercato di giugno ma non è escluso che la volontà del calciatore possa sviluppare altre formule di acquisto (per esempio l’ormai consolidato prestito con diritto di riscatto). Se dovessimo fare un nome secco per la prossima destinazione di Verratti, al momento diremmo Inter: i nerazzurri hanno una maggiore disponibilità economica e in questi primi giorni della finestra invernale di calciomercato stanno provvedendo a sfoltire la rosa. Un posto a centrocampo si è di fatto già liberato con la cessione di Felipe Melo al Palmeiras; in più la società sta cercando di piazzare Rodrigo Palacio (può andare alla Sampdoria, piace anche al suo vecchio allenatore Gasperini) e Stevan Jovetic che, ormai fuori dal progetto, sembra destinato a proseguire all’estero la sua carriera. Si libererebbe spazio salariale, avendo così la possibilità di una grande firma; quasi sicuramente a giugno per le ragioni che abbiamo elencato, ma intanto l’Inter sta preparando il terreno per l’arrivo di Marco Verratti a centrocampo.

VERRATTI, CALCIOMERCATO JUVENTUS E INTER NEWS: CHE DUELLO PER L'ESTATE! ULTIME NOTIZIE, OGGI 4 GENNAIO 2017 - Marco Verratti non ha mai giocato in Serie A: Juventus e Inter sono pronte a colmare questo vuoto, anche se naturalmente sul calciomercato estivo perché a gennaio è impensabile intavolare una trattativa con una squadra come il Paris Saint Germain per un giocatore importante quale è il centrocampista abruzzese classe 1992. Ricorderete che il Psg pescò Verratti dal Pescara dopo l’anno in cui il Delfino fece meraviglie con Zdenek Zeman in panchina, conquistando una meritatissima promozione in Serie A, dove però Verratti non giocò appunto perché finì subito in Francia, con tanto di polemiche sulle nostre big che si fanno soffiare i talenti mentre uno squadrone straniero non si faceva problemi a comprare un campioncino della Serie B. Ora il diminutivo è sparito: Verratti è un campione a tutto tondo ma ha voglia di giocare al massimo livello nel nostro calcio, un’esperienza che gli manca. Certo, Marco per il Psg è un giocatore fondamentale, tanto che la società francese lo quota non meno di 100 milioni di euro e anche trattando non si scenderebbe di molto - altro motivo per cui è impensabile che succeda qualcosa già a gennaio. La sensazione però è che la Ligue 1 stia stretta a Verratti e che quindi in estate qualcosa possa succedere: sulle sue tracce ci sono soprattutto Juventus e Inter, anche perché lo stesso procuratore del centrocampista, l’agente Donato Di Campli, ha fatto esplicitamente i nomi dei due club ai microfoni di Mediaset Premium. La Juventus ha Verratti nel mirino da tempo, per l’Inter invece sarebbe il pezzo forte del nuovo progetto cinese che vuole dare più spazio agli italiani nella squadra nerazzurra. Le cifre restano un nodo: prezzo del cartellino attorno ai 100 milioni di euro, attuale ingaggio del giocatore di 7 milioni all’anno, con scadenza del contratto nel 2021 e dunque ancora ben lontana. Non sarà una trattativa facile, ma di sicuro nella prossima estate il nome di marco Verratti infiammerà il calciomercato.

