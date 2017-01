Zaza / Calciomercato Milan: l’agente apre ai rossoneri (oggi 4 gennaio 2017)

ZAZA, CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LE PAROLE DELL'AGENTE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 4 GENNAIO 2017 - Simone Zaza è al centro di numerosi intrecci di calciomercato in questi giorni e nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni del Milan. Prima aveva praticamente già trovato un accordo con il Valencia di Cesare Prandelli, poi però naufragato per il caos societario che ha portato l’allenatore italiano a dimettersi dalla guida tecnica della squadra spagnola, così per Zaza adesso sono in forte rialzo le possibilità che il futuro possa essere in Italia. Fanno testo naturalmente le parole di Antonio Zaza, che è il padre ma anche il procuratore dell’attaccante lucano, ormai di fatto un ex del West Ham. Zaza senior infatti ha parlato ai microfoni del portale specializzato calciomercato.com facendo il punto della situazione: l’ipotesi Valencia era una pista valida perché “era una richiesta diretta di Prandelli, una bellissima persona e un bravo allenatore”. Porte chiuse dunque ora per gli spagnoli, restano in piedi due valide ipotesi italiane: il Milan e la Fiorentina. I viola sarebbero “una meta gradita”, ma naturalmente tutto dipende dagli sviluppi della trattativa che potrebbe portare a una ricca cessione in Cina di Nikola Kalinic. La Fiorentina attende di capire se la propria punta di riferimento lascerà davvero Firenze e solo in quel caso si muoverà per rinforzare l’attacco in modo significativo. Quanto alla pista che porterebbe al Milan, si basa sul fatto che Adriano Galliani già in estate si era mosso per Zaza, giocatore che apprezza molto. Il padre di Simone Zaza si è espresso così in merito: "I contatti risalgono alla scorsa estate, di nuovi non ce ne sono stati. Se dovessero chiamare, risponderei molto volentieri. Il Milan è il Milan, una grandissima squadra". Dunque Zaza si propone, vediamo come si muoveranno i rossoneri…

