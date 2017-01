Athletic Bilbao-Barcellona/ info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Copa del Rey, oggi 5 gennaio 2017)

DIRETTA ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI. ORARIO E RISULTATO LIVE (COPA DEL REY, OGGI 5 GENNAIO 2017) – Athletic Bilbao-Barcellona, diretta dall’arbitro David Fernandez Borbalan, è la partite in programma per oggi 5 gennaio 2017 alle ore 21.15 e valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey 2017. La sfida di questa sera sarà sicuramente una delle più interessanti degli ottavi della Copa del Rey: la competizione sta ormai entrando nel vivo e come ogni anno mette di fronte le squadre di tutte le categorie dei massimi campionato spagnoli dando la possibilità di emergere anche alle formazioni più piccole e meno blasonate. Il Bilbao vuole esaltarsi contro un Barcellona che, come sempre, parte nettamente favorito.

Un pronostico che pende nettamente a favore dei catalani che hanno una formazione di primissimo livello per poter far male agli uomini di Valverde. I biancorossi vengono da due successi consecutivi mentre il Barcellona nelle ultime cinque gare le ha vinte tutte: questo vuol dire che Luis Enrique vorrà continuare nella sua striscia anche in Copa del Rey, competizione a cui il Barcellona tiene sempre tantissimo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la formazione di casa vorrà giocare con il 4-2-3-1 con Iraizoz in porta. In difesa ci saranno Lekue, Laporte, Etxeita e Balenziaga che dovranno avere il duro compito di resistere agli attaccanti del Barcellona. In mezzo al campo spazio per Rico e Mikel San José con Muniain, Garcia e Williams che agiranno sulla trequarti e che avranno il compito di scardinare i difensori catalani. In avanti l'unica punta è l'esperto Aduriz che punta ad un'altra grande prestazione contro i rivali blaugrana. Potrebbe fare qualche cambio Luis Enrique che non vuole commettere passi falsi contro la squadra di Valverde.

Vincere vorrebbe dire poter sperare di avanzare nella Copa del Rey ma il tecnico spagnolo vorrà comunque dare spazio a qualche giocatore meno impiegato come visto con l'Hercules prima di Natale. In porta Cillessen con Vidal, Mascherano, Umtiti e Digne a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Rakitic, Gomes e Suarez che dovranno evitare gli attacchi del Bilbao. In avanti spazio al tridente con Turan, Alcacer e Rafinha.

L’Athletic Bilbao che punterà su Aduriz come elemento fondamentale per creare pericoli agli avversari. La squadra biancorossa è pronta a fare uno scherzetto ai rivali che partono sicuramente con i favori del pronostico. Anche Muniain vorrà proseguire con quanto di buono fatto nelle ultime gare che hanno messo in luce una notevole qualità della rosa. Il Barcellona invece dal canto suo vorrà sicuramente portare a casa la vittoria e blindare la qualificazione. I ragazzi di Luis Enrique sono pronti a vincere per regalare una gioia ai tifosi che in questa stagione hanno visto aumentare la rivalità col Real Madrid per la vetta della classifica.

Ricordiamo che la partita tra Athletic Bilbao e Barcellona non sarà visibile in Italia in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video ufficiale dell’incontro. Sarà comunque possibile rimanere aggiornati sull’andamento dell’incontro attraverso i profili social delle due società, ovvero per il Bilbao su twitter @AthleticClub, mentre per il Barcellona il profilo Twitter @FCBarcelona.

