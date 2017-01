Calciomercato Inter/ News, le trattative live di oggi 5 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: JOVETIC E SIVIGLIA D’ACCORDO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Stevan Jovetic dovrebbe presto diventare un giocatore del Siviglia. Le ultime news di calciomercato relative all’Inter parlano dell’accordo tra il giocatore e la società spagnola, pronta a rinforzarsi con l’arrivo del montenegrino da Milano. Il quotidiano sportivo AS ha confermato che Jovetic e il Siviglia sono arrivati ad un’intesa, ora rimane da definire la trattativa di calciomercato tra il club andaluso e l’Inter, bisognosa dal canto suo d’incassare qualche milione di euro. AS ha parlato di un possibile prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro, ma proprio qui le volontà divergono: il Siviglia infatti vorrebbe mantenere una semplice opzione per l’eventuale conferma di Jovetic, l’Inter invece preferisce un obbligo di riscatto che garantisca in ogni caso un buon incasso a fine stagione. Gli indizi lasciano comunque intendere che alla fine l’affare andrà in porto, anche in tempi relativamente brevi poiché come detto i nerazzurri puntano a sistemare al più presto le questioni in uscita.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: COSA FA BANEGA? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Un caso che rischia d’ingarbugliarsi in casa Inter è quello che riguarda Ever Banega, arrivato a costo zero in estate proprio dal Siviglia. Nelle ultime ore le notizie di calciomercato si sono susseguite sul conto dell’argentino: ai microfoni di Sportitalia, il suo agente Marcelo Simonian ha parlato di offerte ricevute da due club cinesi, nella fattispecie Beijing Goan ed Hebei China Fortune. Sempre nella giornata di ieri, il procuratore ha parlato anche al portale juvenews.eu confermando le avances dall’oriente, ma sottolineando al contempo che l’intenzione di Banega è quella di rimanere all’Inter dove è 'più che felice’. Se i club cinesi dovessero fare sul serio, e non c’è motivo di pensare il contrario, la palla passerebbe all’Inter: fare muro e puntare su un giocatore potenzialmente decisivo, oppure cedere incassando una grossa somma subito? Da valutare sempre anche la volontà del giocatore, che al momento spinge in direzione Appiano Gentile: la Cina però ha soldi per mettere d’accordo un po’ tutti…

