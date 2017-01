Calciomercato Juventus/ News, trattative live di oggi 5 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: SCATTO PER ORSOLINI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato di calciomercato chiuso dopo l’arrivo di Tomas Rincon dal Genoa. Eppure le ultime notizie vanno in direzione ostinata e contraria, come l’opera di Fabrizio De Andrè. Sportitalia ad esempio ha parlato dell’incontro tra il direttore sportivo della Juventus, e il collega dell’Ascoli Cristiano Giaretta. Tema della discussione: Riccardo Orsolini, ala d’attacco di 19 anni ed uno dei talenti più brillanti dell’intera Serie B. Stando a quanto riportato dall’emittente televisiva, la Juventus avrebbe impostato l’acquisto di Orsolini sulla base di 4,5 milioni di euro, cui potranno aggiungersi gli ormai tradizionali bonus in base ai traguardi raggiunti dal giocatore e/o dalla squadra. Si è inoltre ipotizzata una strategia a braccetto con l’Atalanta, ma le ultime news hanno smentito questo scenario: la Juventus cercherà probabilmente di acquistare Orsolini in questa finestra di calciomercato, per poi lasciarlo ad Ascoli fino al termine della stagione e valutarne il futuro a partire dalla prossima estate. Superata quindi la concorrenza di Milan e Inter, anche loro interessate al classe 1997 che già l’anno scorso aveva assaggiato la Serie B, debuttando sempre con l’Ascoli e mettendo assieme 9 presenze.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: IDEA SNEIJDER? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Intanto dalla Turchia sono rimbalzate le parole di Guido Albers, agente di una vecchia conoscenza della Serie A come Wesley Sneijder. Parole e musica che possono interessare anche la Juventus: “Vedremo cosa succederà, qualsiasi club può acquistare Wesley per 7,5 milioni; è nel suo contratto”, ha dichiarato il procuratore al portale fcinter1908.it. Aggiungendo che per il trentaduenne olandese sono già pervenute due offerte dalla solita Cina; chissà però che anche qualche squadra europea possa fare un pensiero a Sneijder, probabilmente non più nel pieno delle forze ma ancora in grado d’illuminare l’azione giocando da trequartista o in cabina di regia, e disponibile anche per la Champions League perchè quest'anno il Galatarasary non ha disputato le coppe. Requisiti che lo rendono appetibile anche per la Juventus; per il giocatore invece, una squadra di vertice e il ritorno in Italia potrebbero rappresentare motivazioni rilevanti, maggiori (forse) anche dei super contratti cinesi. In Turchia dal gennaio 2013, Sneijder è già stato riaccostato alla Serie A quando, prima dell’ultimo derby di Milano, ha manifestato in un’intervista il suo gradimento per il Milan. A proposito, le ultime parole del suo agente saranno arrivate anche all’orecchio di Galliani…

© Riproduzione Riservata.