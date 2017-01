Calciomercato Milan/ News, le trattative live di oggi 5 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: HONDA CONFERMATO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Cina? Stati Uniti? Premier League? Niente di tutto questo, perlomeno non in questa finestra di calciomercato. Keisuke Honda resterà al Milan, questo secondo le notizie riportate da La Gazzetta dello Sport. Il numero 10 rossonero sta giocando poco, nella stagione in corso ha totalizzato solo 5 presenze in campionato senza gol. Il suo contratto scade a giugno ma sembra che il Milan voglia comunque confermarlo. In questo momento la valutazione di calciomercato di Honda tende al ribasso, per il contratto in dirittura d’arrivo e per lo scarso impiego in campo; d’altra parte in questo caso non si ragionerà per plusvalenze perché il nazionale giapponese è arrivato al Milan a parametro zero, nel gennaio 2014. Nelle scorse settimane i rumors di calciomercato lasciavano presagire una cessione in questo mese di gennaio, le ultime notizie invece si muovono verso una permanenza al Milan. Che però non significa necessariamente rinnovo. Con ogni probabilità saranno altri i giocatori che Adriano Galliani proverà a piazzare per fare cassa.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: POLI IN BILICO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Uno di questi può essere Andrea Poli, riportato al centro delle voci di calciomercato dal quotidiano Tuttosport. Secondo cui il Torino dell’ex rossonero Sinisa Mihajlovic sarebbe interessato. Per la verità anche l’anno scorso, con l’allenatore serbo sulla panchina del Milan, Poli era rimasto nel giro delle riserve, il Torino però potrebbe rivelarsi una piazza più adatta alle qualità del ragazzo che qualche anno fa pareva destinato ad una carriera da protagonista (oggi ha 27 anni). Poli ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Milan, che potrebbe valutarne la cessione per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Soldi che Galliani potrebbe reinvestire nell’acquisto, o più probabilmente nell'accordo per il diritto di riscatto, per un esterno offensivo che al momento sembra la priorità nel calciomercato del Milan. In tal senso il nome più caldo sembra ancora quello dello spagnolo Gerard Deulofeu: il ventiduenne dell’Everton ha dato l’ok, resta da trovare un accordo con i Toffees.

