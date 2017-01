Calciomercato Napoli/ News, le trattative live di oggi 5 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PER GABBIADINI ANCHE IL SOUTHAMPTON (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Le ultime notizie di calciomercato parlano di un’ottima offerta all’orizzonte per un giocatore del Napoli. Si tratta di Manolo Gabbiadini, che sta vivendo una stagione da riserva e che fa gola non solo in Italia, ma anche ad alcuni club stranieri. E’ il caso del Wolfsburg, che aveva già cercato l’attaccante bergamasco nel corso dell’ultima estate, è il caso anche del Southampton. Secondo le news di calciomercato riportate da tuttonapoli.net, la società inglese sarebbe disposta a proporre al Napoli ben 23 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di Gabbiadini. Che nel gennaio di due anni fa si è trasferito dall’Atalanta ai partenopei per una cifra inferiore, vicina ai 12 milioni di euro. Napoli che quindi può fiutare una bella plusvalenza, inoltre cedere Gabbiadini all’estero consentirebbe al club di De Laurentiis di non rinforzare nessuna concorrente italiana. La presunta offerta del Southampton è simile a quella del Wolfsburg, che per il venticinquenne ex Sampdoria metterebbe sul tavolo una ventina di milioni più bonus.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PARLA L’AGENTE DI KOULIBALY (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Kalidou Koulibaly è invece uno di quei giocatori che, almeno per questo calciomercato invernale, non corre il rischio di lasciare il Napoli. Come Gabbiadini, anche il difensore senegalese è stato cercato da formazioni straniere -e nella fattispecie dal Chelsea- qualche mese fa, per il momento però il difensore rimane incedibile. Inoltre l’impegno in Coppa d’Africa, che terrà Koulibaly impegnato almeno per il mese di gennaio, sposta per forza di cose qualsiasi ipotesi di calciomercato all’estate prossima. Nelle ultime ore Bruno Satin, agente del giocatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss confermando il buon rapporto tra il senegalese e Maurizio Sarri: “Il mister gli ha dato grande fiducia, lo fa giocare sempre. Al ragazzo gli va bene così, non vuole fare turn-over, vuole giocarle tutte. E' un giocatore chiave per il tecnico”. Parole che confermano la centralità di Koulibaly nel progetto Napoli: attenzione però al calciomercato estivo, in cui ci sarà più tempo per riflettere e valutare scenari diversi.

