Calciomercato Roma/ News, trattative live di oggi 5 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: MUSONDA ALLO SPRINT (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Tre candidati forti per il calciomercato della Roma: alla voce esterno d’attacco gli obiettivi sono lo spagnolo Jesé Rodriguez, in uscita dal PSG, il suo connazionale Gerard Deulofeu che gioca nell’Everton e il belga Charly Musonda Jr, il più giovane del lotto con i suoi 20 anni compiuti lo scorso 15 ottobre. Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, nella corsa a tre in questo momento sembra in vantaggio proprio Musonda, appena rientrato al Chelsea dopo il prestito al Betis Siviglia (8 presenze nella Liga, poi un infortunio al ginocchio in via di smaltimento). Ancora una volta, per la Roma l’ostacolo si chiama Antonio Conte: il rivale di tante battaglie ai tempi della Juventus oggi allena i Blues in testa alla Premier League, e secondo le news di calciomercato vorrebbe valutare personalmente Musonda prima di avallarne la cessione in prestito. Questo significa che il giocatore non potrebbe liberarsi prima di una se non due settimane. Nel frattempo, poiché le vie del calciomercato sono infinite, vanno annotate le parole del direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars, che ha fatto il punto sulla situazione di Anwar El Ghazi. Quest’ultimo è stato accostato alla Roma nelle scorse settimane: parlando con il portale tuttomercatoweb.com, Overmars ha confermato che l’esterno classe 1995 può lasciare i Lancieri a gennaio, e che dall’Italia sono arrivate due rischieste. Che tra Musonda, Jesé e un Deulofeu cercato anche dal Milan non possa davvero rispuntare El Ghazi?

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: SEGUITO ANCHE BADELJ (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Sempre relativamente alla Roma e ai suoi possibili acquisti nel calciomercato di gennaio, gli ultimi rumors hanno indicato in Milan Badelj uno degli osservati speciali per il centrocampo. Il croato della Fiorentina è stato seguito dalle milanesi, che però sembrano aver preso altre strade: l’Inter ha puntato prima su Lucas Leiva e poi su Gagliardini, il Milan non sembra intenzionato ad accontentare le richieste della viola. Che per Badelj chiede oltre 10 milioni di euro: difficile che la Roma possa permettersi un esborso simile in questa finestra di calciomercato, a meno che non si riesca a strappare un prestito con diritto/obbligo di riscatto ad una cifra superiore. Magari coinvolgendo altri giocatori come il brasiliano Gerson o come Lorenzo Pellegrini, attualmente al Sassuolo ma destinato a far parlare di sè l'estate prossima. Per il reparto centrale, i giallorossi seguono anche il giovane uruguaiano Lucas Torreira, classe 1996 della Sampdoria: anche per lui sembra necessaria un’offerta in doppia cifra.

© Riproduzione Riservata.