Calciomercato news Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, le trattative live di oggi 5 gennaio 2017 in diretta (ultime notizie). La Juventus rischia di essere la regina anche del calciomercato invernale. Ha preso in 48 ore dal Genoa Rincon, soffiandolo di fatto alla Roma e ora si diverte a immaginare la squadra del futuro. E per non perdere la mano ha deciso di riutilizzare il metodo Higuain per un altro grande obiettivo di mercato: Marco Verratti del Psg. La Juve è disposta a spendere 80 milioni per la clausola dell'ex Pescara. Soldi che potrebbero arrivare da un'altra grande operazione di calciomercato emersa ieri in Spagna grazie al quotidiano As: il Real Madrid sarebbe disposto per assicurarsi Dybala a mettere sul piatto Alvaro Morata più 90 milioni di euro, una cifra mostruosa che garantirebbe l'ennesima plusvalenza bianconera. Spostandoci nella seconda posizione in classifica troviamo una Roma dimessa sul mercato, che per ora ha ceduto e incassato. Gli unici nomi per ora abbordabili sono quelli di Musonda come vice Salah e Badelj solo a condizione che parta Paredes. Un'altra squadra che non se la passa bene è il Milan che spera di vendere bacca per riaccendere qualche fantasia di calciomercato. Anche se i rumors su Keita Balde della lazio non si placano e si parla di una offerta imminente di 20 milioni con la solita formula del prestito con diritto di riscatto. L'Inter per ora si sta concentrando sulle cessioni per monetizzare, abbassare il monte ingaggi e liberare una rosa spopositata di tutti i giocatori in esubero. Infine il Napoli si dedica al mercato giovani: Orsolini e Kessie i primi nomi sul taccuino di giuntoli, peccato che la concorrenza per questi calciatori si chiami Chelsea e Juventus.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: MERTENS FINO AL 2020, NESSUNA CLAUSOLA RESCISSORIA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Dries Mertens ha deciso di rinnovare il contratto con il Napoli con la chiara intenzione di restare a vita nel club azzurro. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' l'attaccante belga è pronto a firmare il prolungamento fino al 2020, quando avrà trentatré anni e quindi questo nuovo contratto lo legherà a vita al club partenopeo. Lo stipendio dell'ex Psv arriverà a due milioni di euro netti più bonus, ma al contrario di quello che si era detto nelle scorse settimane nel prolungamento non ci sarà la clausola rescissoria. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis pare abbia deciso di fare a meno di questa clausola anche per quanto riguarda l'estero, visto che diversi club europei sono fortemente interessati alle prestazioni di Mertens. Tutti attendono l'ufficialità di questa operazione, già nelle prossime settimane arriverà la tanto attesa fumata bianca con i tifosi del Napoli che non vedono l'ora di veder legato Mertens al club azzurro 'a vita'.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: PARLA L'AGENTE DI BACCA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Carlos Bacca non lascerà Milano in questa sessione di calciomercato. E così facendo di fatto blocca per ora l'arrivo di Simone Zaza. L'agente dell'attaccante colombiano, Sergio Barila, ha rilasciato un'intervista a 'Calciomercato.com' per confermare le voci che vedono il suo assistito ancora a Milano, almeno fino al termine della stagione. "Attualmente non ci sono ragioni per le quali dovrebbe andarsene dal Milan. Ha vinto il suo primo titolo con i rossoneri, non ci sono motivi per fare le valige a gennaio. Bacca vuole assolutamente restare a Milano" commenta Barila. Carlos Bacca vuole tornare ad essere protagonista con il Milan, questo non è un buon periodo per l'attaccante che non riesce a trovare la via del gol, nel 2017 vuole tornare quello di un tempo. "Nelle ultime partite non è andato a segno ma ai tifosi del Milan voglio dire di non avere paura, Carlos riprenderà a fare gol molto presto" conclude l'agente dell'attaccante colombiano, ribadendo la sua permanenza a Milano.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: IL WOLFBURG OFFRE LUIZ GUSTAVO IN PRESTITO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Differenti vedute ormai tra Massimiliano Allegri e Beppe Marotta, pure sul fronte calciomercato. A rimetterci è la Juventus che in questo momento naviga in acque agitate. L'allenatore vuole due centrocampisti, uno in più oltre a Rincon, Marotta dice che i due in più li ha già e sono Rincon e Marchisio. Un dialogo tra sordi praticamente. La Juventus per non arrivare alla rottura con Allegri si è messa sulle tracce di Luiz Gustavo per questa sessione invernale del calciomercato. Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrocampista del Wolfsburg potrebbe lasciare la Germania ed i bianconeri stanno monitorando costantemente la sua situazione. Pare infatti che i tedeschi abbiano proposto il giocatore alla dirigenza della Juventus, e si potrebbe andare anche al di là del pagamento del cartellino, ovvero chiudere la trattativa con un prestito oneroso senza l'obbligo di riscatto. I bianconeri stanno meditando sulla proposta del Wolfsburg, a Torino è già arrivato Rincon per il centrocampo ma il tecnico Massimiliano Allegri ha espressamente chiesto alla sua dirigenza almeno due giocatori per quel reparto in questa sessione invernale del calciomercato. Il mese di gennaio è ancora lungo, su Luiz Gustavo c'è anche l'interesse dell'Inter quindi i bianconeri devono decidere in fretta il da farsi.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: GAGLIARDINI, MANCANO SOLO I DETTAGLI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Manca soltanto qualche dettaglio e poi Roberto Gagliardini sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb' l'Atalanta considera ormai Gagliardini come ceduto visto che è stato trovato l'accordo totale con la dirigenza nerazzurra. La formula è un prestito con diritto di riscatto, con l'operazione che complessivamente costerà all'Inter circa ventotto milioni di euro. Resta soltanto da limare qualche piccolo dettaglio con l'agente del centrocampista classe '94 ma non dovrebbe esserci alcuna sorpresa con Gagliardini che nelle prossime ore potrà diventare un giocatore della squadra di Stefano Pioli. Verranno fissate le visite mediche del giocatore nelle prossime quarantotto ore, il centrocampista ha trovato l'accordo con l'Inter e resta soltanto l'approvazione da parte dell'agente, poi Gagliardini potrà firmare il nuovo contratto con il club nerazzurre.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: TORNA DI MODA IL NOME DI UN MEDIANO FRANCESE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - La Roma cerca un centrocampista in questa sessione di calciomercato ed i nomi accostati ai giallorossi si susseguono nelle ultime ore. Come riportato da 'Il Messaggero' in particolare sembrano in pole Lucas Torreira della Sampdoria, Milan Badelj della Fiorentina e Morgan Sanson del Montpellier ma la dirigenza giallorossa sta tornando anche su vecchi obiettivi, seguiti nella sessione estiva del mercato. Si parla infatti di Pedro Obiang del West Ham che potrebbe lasciare il club inglese nel mese di gennaio, e Clement Grenier del Lione. Proprio per quest'ultimo si era parlato di un duello tra Fiorentina e Roma per il cartellino del mediano: bisogna considerare il fatto che Grenier è legato al Lione fino al 2018 ma visto il suo avvio deludente in questa prima parte di stagione potrebbe anche lasciare la Francia anzitempo. La Roma avvierà i sondaggi con il Lione, per capire se ci sono margini di trattativa in così poco tempo.

