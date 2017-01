Dakar 2017/ Diretta info streaming video e tv: classifica, risultato, il vincitore (percorso 4^ tappa rally, San Salvador-Tupiza, oggi)

DAKAR 2017 DIRETTA INFO STREAMING VIDEO E TV, CLASSIFICA, RISULTATO IL VINCITORE: PERCORSO E DIFFICOLTA’ DEL TRACCIATO (4^ TAPPA RALLY, SAN SALVADOR DE JUJUY-TUPIZA, OGGI GIOVEDI’ 5 GENNAIO) – Siamo giunti alla quarta tappa della Dakar 2017, edizione numero 38 della più famosa prova del rally mondiale che ormai da circa un decennio si disputa in Sudamerica anche se ha conservato il glorioso nome originale, di quando la corsa si disputava naturalmente in Africa. I concorrenti iscritti alla 38^ edizione sono partiti dal Paraguay, l'obiettivo per tutti è arrivare sabato 14 gennaio a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, attraversando nel percorso anche la Bolivia. Dunque oggi ci attende la quarta tappa da San Salvador de Jujuy (dove è arrivata la frazione di ieri) in Argentina a Tupiza, in Bolivia. Si giunge dunque nel Paese andino dove resteremo fino al 10 gennaio per numerose tappe, prima di tornare in Argentina e puntare verso la capitale. Il percorso di oggi si snoda per 521 chilometri complessivi per tutte le categorie; una tappa quindi globalmente più breve delle precedenti, ma attenzione perché saranno ben 416 km quelli di prove speciali.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DELLA DAKAR 2017 (da redbull TV)

Come ricorda il sito Internet ufficiale della Dakar 2017, con questa tappa si arriva pienamente nelle Ande, ad una altitudine media di ben 3500 metri sul livello del mare che ci terrà compagnia per diversi giorni e con i quali bisognerà fare i conti, sia dal punto di vista fisico per i piloti sia dal punto di vista meccanico per i loro mezzi. Inoltre, nonostante l'altezza, non mancheranno le dune, alle quali bisognerà prestare grande attenzione. Il sito ricorda che nella frazione odierna sarà fondamentale anche il lavoro dei co-piloti (naturalmente nelle categorie che lo prevedono), visto che ci sarà da fare i conti con numerosi cambi di direzione.

Ricordiamo infine che per questa edizione della Dakar 2017 è prevista un ampia copertura mediatica e beneficio di tutti gli appassionati a questa prova di rally, che però non sarà completamente visibile in diretta tv, su cui comunque non mancheranno gli aggiornamenti giornalieri. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri di riepilogo di quanto avvenuto in giornata, come Rally: Dakar sul canale Eurosport (disponibile al numero 210 del telecomando della piattaforma satellitare di Sky, oltre che sulla pay-tv digitale terrestre di Mediaset Premium), mentre in chiaro su Nuvolari (al canale 61 del digitale terrestre) alle ore 21.00 Giorgio Bungaro condurrà il programma Epic Rally Raid. La diretta streaming video della prova sarà assicurata invece dal canale Red Bull Tv, servizio gratuito liberamente disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo inoltre di seguire l’evento anche sul sito ufficiale (www.dakar.com) per rimanere costantemente aggiornati sullo svolgimento di questa emozionante quarta tappa.

