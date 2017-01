Diretta/ Bolzano-Conegliano info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 5 gennaio 2017)

DIRETTA BOLZANO-CONEGLIANO INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE, ANDATA QUARTI OGGI 5 GENNAIO 2017) - Bolzano-Conegliano, diretta dagli arbitri Rossella Piana e Gianni Bartolini stasera, giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 20.30, sarà una delle quattro sfide che andranno in scena in contemporanea per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia femminile di volley. Conegliano si presenta come una delle favoritissime per alzare la Coppa al cielo, considerando che la formazione veneta si trova al secondo posto in classifica nel campionato di Serie A1 femminile di pallavolo, lanciata all'inseguimento della capolista Casalmaggiore, a due sole lunghezze di distanza dalla vetta. Conegliano si ritroverà di fronte un impegno sulla carta relativamente agevole, con Bolzano che non rappresenta una delle big del campionato, al momento al settimo posto in classifica senza nutrire velleità di primato, ma al massimo di qualificazione ai play off di fine stagione attraverso un piazzamento tra le prime otto della classe.

Diverso è stato finora anche il rendimento in campionato delle due squadre sul piano della continuità: nove vittorie e due pareggi per Conegliano che tra Serie A1 e Champions League è reduce da otto vittorie consecutive, formazione imbattuta dallo scontro diretto del 13 novembre scorso perduto tre a uno contro Casalmaggiore, sfida che al momento ha deciso la corsa al primato in classifica in campionato. Anche nell'ultimo turno, giocato nel turno di Santo Stefano, Conegliano ha ottenuto una vittoria battendo tre a uno in casa Bergamo, così come Bolzano che ha ottenuto uno dei risultati migliori in assoluto della propria stagione, piegando in casa una formazione abbastanza quotata come Modena.

In casa in campionato le altoatesine stanno riuscendo a dare il meglio: le bolzanesi hanno vinto infatti gli ultimi quattro confronti disputati tra le mura di casa, con vittorie ottenute contro Montichiari, Club Italia, Monza e Modena. E' in trasferta che Bolzano sta perdendo il filo dei risultati positivo, avendo sistematicamente perso tutte e dodici le partite disputate fuori casa nel 2016, con l'ultima vittoria in trasferta in una partita ufficiale in Serie A1 che risale al 19 dicembre del 2015, ottenuta sul campo di Montichiari. Per Conegliano i numeri sono logicamente diversi, con la formazione veneta che quest'anno ha saputo esprimersi con disinvoltura sia in casa sia in trasferta, riprendendosi dopo la clamorosa sconfitta interna subita al tie break alla prima giornata di campionato, il 15 ottobre scorso, contro Scandicci.

Alla luce di questi dati, Conegliano viene logicamente considerata favorita dai bookmaker per il raggiungimento delle semifinali, con la vittoria della formazione veneta in trasferta quotata 1.23 da Unibet, mentre Tipico.it propone a una quota di 3.80 la possibilità che siano le altoatesine ad aggiudicarsi la vittoria finale. Bolzano-Conegliano, giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 20.30, come tutte le partite dei quarti di finale di Coppa Italia femminile di volley, sarà trasmessa in diretta streaming video via internet per tutti gli appassionati che si collegheranno sul sito ufficiale della Lega femminile di pallavolo, ovvero www.lvftv.com, mentre non ci sarà una diretta tv classica.

