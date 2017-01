Diretta/ Loima-Trento info streaming video e tv, risultato live (volley sedicesimi Cev Cup uomini, oggi 5 gennaio 2017)

DIRETTA LOIMA-TRENTO INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY COPPA CEV SEDICESIMI DI FINALE, OGGI GIOVEDI' 5 GENNAIO 2017) - Loima-Trentino, giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di andata di CEV Cup di volley maschile. Trasferta in Finlandia per una delle formazioni di punta del nostro campionato di Serie A1 maschile di pallavolo, che al momento si contende la vetta della classifica con la Lube Civitanova. Il fronte europeo può rappresentare un'opportunità molto importante per Trentino, che tra l'altro è reduce da un periodo decisamente positivo in campionato. Dopo la sorprendente sconfitta al tie break contro Vibo Valentia sul campo dei calabresi, passo falso decisamente inaspettato soprattutto perché subito contro una formazione che non ha velleità di alta classifica, sono arrivate tre vittorie consecutive contro Sora, Padova e Latina che hanno rimesso in carreggiata nella lotta verso il titolo Simone Giannelli e compagni.

L'Hurrikaani Loima, al contrario degli italiani che esordiranno nella CEV Cup a partire da questi sedicesimi di finale, hanno già affrontato un turno della competizione internazionale entrando in scena a partire dai trentaduesimi di finale, che li hanno visti battere in maniera piuttosto agevole sia nella sfida di andata, sia nella sfida di ritorno, i bulgari del Dobrudja. In patria l'Hurrikaani Loima si trova al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista VaLePa, a causa della sconfitta subita in casa nello scontro diretto disputato in casa lo scorso 17 dicembre, un uno a tre che ha segnato un cambio della guardia in vetta al massimo campionato finlandese di pallavolo.

La sconfitta contro il VaLePa ha interrotto per l'Hurrikaani Loima una serie di vittorie consecutive in impegni ufficiali che era arrivata a quota quindici. Una striscia impressionante ma va considerata la netta differenza tra il movimento pallavolistico finlandese e quello italiano. Trentino quest'anno nel campionato di Serie A1 ha subito tre sconfitte, tutte in trasferta, contro Piacenza, Modena e Vibo Valentia. Le partite fuori casa restano il tallone d'Achille di una squadra comunque pronta a far valere in Finlandia la propria superiorità tecnica, anche se non ci sarà il conforto di precedenti sui quali basarsi visto che le due squadre non si sono mai trovate di fronte in impegni ufficiali negli anni passati.

Trentino viene considerata una realtà di spicco della pallavolo non solo in Italia ma anche in campo internazionale, e le quote dei bookmaker si adeguano in maniera abbastanza precisa a questa valutazione, con Tipico.it che ritiene quasi scontata l'affermazione esterna con una quota di 1.12 opposta a quella di 5.30 assegnata all'eventuale vittoria dei finlandesi. Per tutti gli appassionati di volley che vorranno seguire in diretta tv l'andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup tra Loima e Trentino, giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 17.30, non ci sarà una trasmissione su un canale televisivo ma la partita potrà essere vista in diretta streaming video via internet sfruttando il sito dedicato alla CEV Cup, collegandosi al link www.laola1.tv/en-int/home. La radiocronaca in italiano sarà invece disponibile per tutti coloro che si collegheranno su Radio Dolomiti, che come di consueto seguirà tutte le avventure, anche in campo internazionale, della Trentino Volley.



© Riproduzione Riservata.